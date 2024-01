"SIGURNA SAM DA ISTINA NE MOŽE DA SE SAKRIJE" Milena posle 6 godina o ubistvu Olivera Ivanovića ali i tom kobnom danu (VIDEO)

Udovica Olivera Ivanovića, Milena Popović izjavila je danas da ni posle punih šest godina niko ne zna zašto je on ubijen, da nema pomaka u istrazi, ali da je apsolutno sigurna će se istina o nalogodavcima i ubicama jednog dana otkriti.

"Nažalost i posle punih šest godina ni ja, niti bilo ko drugi nemamo odgovor na pitanje zašto je ubijen Oliver, ali kao što sam već rekla hiljadu puta, evo ponavljam i danas na ovom mestu, da sam apsolutno sigurna u to da ćemo do istine jednog dana doći i da ćemo otkriti ko je tog 16. januara Oliveru oduzeo život", rekla je Popović u izjavi novinarima posle pomena u Hramu Svetog Save povodom šest godina od ubistva.

Kako je navela, i posle toliko vremena istraga o tome ko je počinio zločin tapka u mestu.

"Istraga tapka u mestu, možda čak i ne tapka u mestu, nego se, kako vreme odmiče, vraća unazad. Smatrala sam onog dana kada je Oliver ubijen da ćemo za sat, dan ili eventualno mesec da dođemo do imena Oliverovih ubica. Međutim, vreme me je demantovalo i šest godina nakon toga mi imamo jednu optužnicu koja je traljava, koja se menja nekoliko puta, tri, četiri puta je izmenjena, neka lica se pominju, ali apsolutno ništa konkretno i ništa od onoga što nas isključivo zanima, a to je ko su ubice i pre svega nalogodavci", kazala je Popović.

Dodaje da ne može da tvrdi da li postoji opstrukcija u istrazi, ali da je očigledno da "nešto ne ide kako treba".

"Prosto je neshvatljivo da posle šest godina ne možemo da dođemo do imena nalogodavaca. Tu najviše verujem državi Srbiji, ali oni su na neki način limitirani, jer nemaju saradnju od albanske strane. Imamo istragu koja traje šest godina i koja će, bojim se, trajati ko zna koliko još godina, ali kao što sam rekla svi oni treba da znaju da istina ne može da se sakrije i da sam ja apsolutno sigurna u to da ćemo jednog dana otkriti ko je ubio Olivera", uverena je Popović.

Govoreći o zloupotrebama u političke svrhe Ivanovićevog ubistva, ona je kazala da to postoji iz godine u godinu.

"Apsolutno se zloupotrebljava. Evo, i danas imamo najočitiji primer toga. Ja sam sa svojim sinom u miru i tišini obeležila godišnjicu njegovog stradanja. Svako podsećanje na ovu tragediju koje je mimo crkve i mimo groblja, danas je zloupotreba stradanja jednog čoveka i tragedije jedne porodice", rekla je Popović.

Lider Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" Oliver Ivanović ubijen je sa šest hitaca u leđa u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu 18. januara.

U Hramu Svetog Save u Beogradu danas je održan pomen u znak sećanja na njega, kome su prisustvovali članovi porodice i predstavnici državnog vrha Srbije - premijerka u tehničkom mandatu Ana Brnabić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane u tehničkom mandatu Miloš Vučević, kao i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Kurir.rs/Kosovo online