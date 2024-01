MINISTAR VESIĆ RAZOTKRIO ŠIDERA: On i supruga umešani u jednu od najvećih korupcionaških afera!

Evroposlanik iz Austrije Andreas Šider, koji je predvodio posmatračku misiju na izborima u Srbiji i tvrdi da je na njima bilo velikih nepravilnosti, umešan je sa suprugom u jednu od najvećih korupcionaških afera u svojoj zemlji, o kojoj se vodi međunarodna istraga, ukazao je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić.

- Neko ko je simbol za korupciju u Austriji, sada govori Srbiji da li je demokratska zemlja i on bi da nas uči kako se organizuju izbori... - primetio je ministar Vesić gostujući na Informer TV, povodom jučerašnje debate u Evropskom parlamentu, na kojoj je Šider ponovio svoje tvrdnje o nepravilnostima tokom izbora u Srbiji.

Vesić je istakao da su upravo Šider i njegova supruga u centru jedne od najvećih korupcionaških afera u Austriji, o čemu pišu mediji u toj zemlji.

- Njegova supruga je 2017. godine podnela ostavku na funkciju gradske sekretarke u Beču zbog nameštanja tendera za kupovinu Simensove opreme za bolnicu u Beču. Sud u Beču je poništio 2022. godine sve ugovore koje je ona potpisala, a ona je, istog časa posle ostavke - dobila posao u Simensu - rekao je Vesić, podsećajući da je, primera radi, u Srbiji, zabranjeno da se odredjeni broj godina posle vršenja javne funkcije neko zaposli u kompaniji sa kojom je sarađivao kao funkcioner ali eto u “Austriji to može”.

- Sada smo u situaciji da takve osobe misle da mogu da nam drže lekcije. Šider je poznat i po promocji Aljbina Kurtija i zalaganju da Srbija bude optužena za genocid u Seebrenici. I sada je takva osoba “heroj” tajkunakih medija. Šta god da ste, našoj opoziciji ste dobri ako ste protiv Vučića - konstatovao je Vesić.

Poručio je da je Srbija odgovorna država slobodnih građana, koja može sama da rešava svoje unutrašnje probleme, kroz dijalog.

- A, ne da nam učesnik korupcionaške afere koji se sa suprugom nalazi pod međunarodnom istragom, priča kakva smo mi zemlja. Neka reši prvo prvoblem u svom dvorištu. Izgleda da se nada da će mu to što glasno napada Srbiju pomoći da se zataška međunarodna istraga protiv njega i njegove supruge, ali i to govori kakva je politika naše opozicije, od zluoptrebe nesreća do toga da neko ko je simbol za korupciju u Austriji drži lekcije Srbiji - poručio je Vesić.

