PRLJAVI VEŠ: Rat u Nestorovićevoj grupi "Mi - glas iz naroda" se ne smiruje! PALE TEŠKE REČI!

Iznenadni uspeh liste "Mi - glas iz naroda", od čije odluke zavisi formiranje vlasti u Beogradu, pokazao se kao ozbiljan test koji bi namučio i daleko dugovečnije političke organizacije. Pošto je praktično okupljena pred izbore, grupa građana "Mi - glas iz naroda" prilično se okliznula tokom donošenja odluke šta će raditi sa šest svojih odbornika u gradskom parlamentu i javnost proteklih dana svedoči o izvlačenju prljavog veša dva tabora unutar pomenute liste.

Leti perje

Već je prvi poziv na saradnju s vladajućom koalicijom stvorio raskol, pa je s jedne strane stao kandidat ove liste za gradonačelnika Beograda Aleksandar Jerković, koji je nagovestio podršku, a time i izbegavanje scenarija s novim beogradskim izborom, a s druge strane su dr Branimir Nestorović i ostali iz pokreta "Mi - glas iz naroda", koji insistiraju na tome da se ni vladajućoj ni najvećoj opozicionoj snazi ne da podrška. Prepucavanje unutar liste nastavljeno je i juče, i to u mnogo oštrijem tonu, što, već je izvesno, najavljuje cepanje formacije koja je bila najveće iznenađenje decembarskih izbora.

- Neka pokažu moju pristupnicu udruženju "Mi", pošto tvrde da sam nosilac liste i kandidat za gradonačelnika bio kao njihov član, a ne kao predsednik "Nema nazad, iza je Srbija", čiji je program dobio 5,4 odsto podrške građana, koji je u potpunosti sproveo i finansirao beogradsku kampanju - poručio je Jerković na društvenoj mreži Iks.

Uzvratio je vrlo brzo Aleksandar Pavić opširnim saopštenjem, u kojem je detaljno opisao kako je pokret "Mi - glas iz naroda" napravio grešku s Jerkovićem.

- S obzirom da je postalo očigledno da je, nažalost, nosilac liste "Mi - glas iz naroda" za Beograd Aleksandar Jerković krenuo u otvoreno nuđenje svojih usluga svim mogućim političkim opcijama, i da je, takođe, počeo da izmišlja nepostojeću i pravno nemoguću "koaliciju" s našom listom, postalo je neophodno da se sve okolnosti vezane za angažman Aleksandra Jerkovića unutar "Mi - glas iz naroda" razjasne u javnosti. Dakle, kao što je Branko Pavlović izneo... on je posle nekoliko razgovora s Jerkovićem predložio ostalim osnivačima "Mi" da njega kandidujemo za mesto gradonačelnika glavnog grada. Mi smo, kao što smo i prethodno radili, prihvatili taj predlog, jer smo tokom meseci zajedničkog druženja usvojili princip međusobnog poverenja. Ako neko nekog snažno preporuči, ostali to prihvataju, pa će vreme i dela pokazati ili ne. Možda nije idealan princip, ali pošto nemamo nikakve službe na raspolaganju, on nam je u početku bio jedini na raspolaganju - naveo je Pavić.

Tražio garancije

On tvrdi da su predizborne aktivnosti tekle bez trzavica sve dok na red nije došao redosled kandidata na listi. Jerković je insistirao da bude osmi na republičkoj listi i , kako opisuje Pavić, "postepeno je padao u sve veću histeriju i na kraju počeo da urla", te je nastavio da "histeriše, pritom potpuno promenivši fizionomiju".

- Poslednja (nepristojna) ponuda Jerkovića je bila da se mi svi obavežemo da ćemo posle izbora naterati žene na mestima broj 9 i 10 da se povuku, da bi on mogao da se uglavi bar na deveto mesto sa 11. koje bi mu Jovan Janjić ustupio. S naše strane je odlučno odbijena mogućnost korišćenja bilo koga za "topovsko meso" samo da bi Jerković zadovoljio svoje političke apetite. Sastanak se završio bez odluke, jer više nije bilo moguće razgovarati s Jerkovićem na iole smislen način. Ubrzo smo zakazali novi sastanak, ovog puta bez Jerkovića, i doneli odluku da takva ličnost uopšte ne treba i ne sme da bude kandidat za narodnog poslanika bilo koje liste, a kamoli naše. Međutim, bilo je tada već nemoguće skloniti ga s gradske liste - objasnio je Pavić.

Pavić tvrdi i da je Jerković posle izbora tražio garancije da će ga, na eventualnim ponovljenim izborima, ponovo kandidovati za gradonačelnika ili barem gradskog menadžera.

- Najviše što smo mogli da mu kažemo je da će biti odbornik i da će imati prilike da se dokazuje, kao i svi ostali. Sada je očigledno da to nije zadovoljilo Jerkovićeve političke apetite - navodi Pavić.

Politička karijera čoveka od kog zavisi većina Ko je Aleksandar Jerković Aleksandar Jerković (52) na decembarskim izborima je bio nosilac beogradske liste "Mi - glas iz naroda" i njen kandidat za gradonačelnika prestonice. U prethodnom sazivu Skupštine Srbije on je bio poslanik izabran s liste koalicije NADA. Zanimljivo je da je poslanički mandat dobio na kvoti stranke bunjevačke nacionalne manjine "Bunjevci građani Srbije". Nosilac liste na parlamentarnim izborima u aprilu 2022. godine bio je pokojni general Božidar Delić, koji je u tom trenutku predsednik pokreta "Nema nazad, iza je Srbija". foto: Privatna arhiva Posle smrti Delića, njegov mandat dobija upravo Jerković. Međutim, koalicija NADA raskida saradnju s njim i isključuje ga iz poslaničkog klupa, zamerajući mu da "političku scenu pretvara u rijaliti šou". Jerković je nastavio kao samostalni poslanik. Javnosti se predstavljao preko društvenih mreža, pre svega na Tiktoku, gde je objavljivao video-klipove često i iz skupštinskih prostorija. Viralan je bio video u kojem se Jerković, tada još član koalicije NADA, raspravlja s pripadnicima Komunalne milicije. Tada je navodno razotkrio bahatost komunalaca. U martu prošle godine prijavio je da su ga napali u Košutnjaku. MUP je identifikovao i priveo sve učesnke događaja i obavio razgovore s njima, ali epilog slučaja javnost nikad nije saznala.