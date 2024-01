SPINOVI I PODMETANJA IZ NESTOROVIĆEVOG POKRETA: Ko se ne slaže sa rukovodstvom proglašava se izdajnikom i optužuje da je uzeo pare

Burna priča oko liste "Mi - glas iz naroda" dobila je još jednu dimenziju koja daje sasvim drugi karakter onoga što se na izborima pretvorilo u odlučujući faktor za formiranje vlasti u Beogradu.

Naime, javnost je od glavnih aktera upravo saznala da unutar liste ni pre izbora nije bilo harmoničnih odnosa. Ovaj sasvim novi momenat poljuljao je, ako ne i sasvim srušio, nametnuti kontekst Branimira Nestorovića i njegovih saboraca iz pokreta da je razmimoilaženje posle izbora skopčano sa trgovinom mandatima i nekim enormnim novcem koji navodno stoji iza svakog drugačijeg mišljenja unutar njihove liste.

Od Aleksandra Pavića iz pokreta "Mi - glas iz naroda" mogli smo da čujemo da su trzavice i svađe bile toliko velike pre izbora da je umalo došlo do odluke da se lista za Beograd uopšte ne preda Gradskoj izbornoj komisiji. Pavić je zapravo otkrio mnoge detalje brojnih razmirica među ljudima koji su se okupili oko ove izborne priče. Dakle, postizborna previranja koja idu ka raskolu zakuvala su se pre decembarskih izbora iako su se i Branimir Nestorović, kao nosilac liste "Mi - glas iz naroda" na parlamentarnim izborima, i drugi kandidati za poslanike i odbornike trudili da ovu grupaciju predstave kao jedinstveno i čvrsto opredeljenu. Kreiran je okvir u kojem je za izdajnika proglašen svako ko predloži drugačiju odluku od one koja znači ne davanje podrške ni vladajućoj ni opozicionoj strani. Zapravo, Nestorović je pokušavao da unapred i preventivno deluje i pričom o izdaji zakrpi pukotine koje su već zjapile, ali nisu bile za javnost. Tako je Nestorović nekoliko dana posle izbora izašao sa tvrdnjom da je bilo ponuda nekim njihovim odbornicima.

- Ako se neko proda, mislim da je idiot jer će Pokret rasti i biće veoma pespektivan - u to sam siguran. Bilo bi to glupa odluka, ali svako odlučuje o sebi i da li će se osramotiti - izjavio je on tada.

Međutim, posle javnih prepucavanja između Nestorovićevog tabora i Aleksandra Jerkovića, koji je bio nosilac njihove liste u Beogradu, jasno je da izvor razmimoilaženja nisu postizborne odluke već se nalazi u početnoj tački u kojoj su se okupljali. Posle Pavićevog velikog priznanja da ništa nije išlo lako od samog početka, u vodu padaju i Nestorovićevi pokušaji da probleme unutar svoje grupacije prebaci na teren nekakve trgovine i nepoštenja.