ON JE URADIO POSLEDNJI INTERVJU SA SLOBOM, I TO UZ VISKI: Pričao mi o ubistvu Stambolića! Ovako je potekla priča o Marku i gajbama

Miodrag Miki Vujović, advokat, preduzetnik i novinar, nekadašnji vlasnik TV Palme, poslednji je uradio intervju sa Slobodanom Miloševićem posle 5. oktobra 2000. godine. On je, inače, ostao upamćen po svojoj čuvenoj rečenici kada je NATO pakt započeo bombardovanje Jugoslavije - "Dođite, nećete se vratiti".

Pričao je Vujović prvo o susretu sa Slobodanom Miloševićem u leto 2000. godine. Opisao je zašto je to bio važan sastanak za njega.

"Kada je Pink 2000. godine oterao Minimaksa ja sam ga primio i odmah su udarili na mene. E onda sam ja seo i napisao Miloševiću pismo i 1. jula sam bio pozvan na sastanak. Mnogi ljudi, pre svega iz SPS su čekali da vide šta će biti - ako se zadržim kraće od 15 minuta onda nema ni mene ni TV Palme. Ako ostanem između 15 i 30 minuta tu će se nešto desiti. A varijantu preko 30 minuta niko nije mogao da zamisli. Ja sam ostao dva i po sata", priča Vujović.

Kaže kako su njih dvojica tada pretresli "sve živo". Tada mu je Vujović predložio "čistku" u partiji.

"Između ostalog sam mu rekao da vodi računa i da pravi između njegovog položaja i položaja partije. Rekao sam mu - pogledaj, za sve što nije dobro ti si kriv a za mnogo toga što ne valja u ovoj zemlji, a ako ne nešto dobro onda su zaslužni tvoji saradnici. To nije dobro. Rekao sam mu čak i da napravi čistku u partiji", ispričao je Vujović.

On je otkrio i kako je došlo do onog istorijskog intervju sa Miloševićem posle petooktobarskih promena. Opisao je taj dan.

"Desetak dana posle petog oktobra sam poslao zvaničan zahtev da želim da sa njim uradim intervju. Nikakvog odgovora nije bilo sve do tog ponedeljka kada sam i napravio taj intervju. Tog dana su me pozvali i rekli da predsednik hoće da mi da intervju.

Dobro, u koje vreme sutra?

Ne, ne. Danas.

Ljudi, popio sam već tri viskija, ne mogu…

Danas ili nikad.

I ja lepo pokupim ekipu. Pazi ovo, sad Slobodan Milošević sipa piće. I ajde ti sad odbij. A ja treba da radim intervju. Popijemo mi piće i on krene da upravlja. Sedećemo ovde, ja ću tu, ti ovde, ovde jedna kamera, ovde druga. Sve kontra od onoga što mi radimo. Momci me gledaju i ja im kažem - radite tako", prisetio se Vujović.

Kako kaže, Milošević mu je tada saopštio da će raditi sat vremena intervju. Ostatak je bio van kamera.

"Slobo, ovo je jedinstvena prilika radimo dva i po sata, poneo sam betu (kasetu za kameru)", rekao sam mu.

"A ne ne, ne radimo veliku betu. Radimo one male".

A te male su po 30 minuta. Srećom, Vujović ih je imao pet.

"I složi se Milošević. Posle svake kasete on naspe viski. Mi popijemo i pričamo kao da se ništa nije desilo. U četiri kasete sam ga pitao ono što bi ga običan čovek pitao. Petu sam sačuvao da ga pitam zašto nije usvojen plan Kontakt grupe, ima li njegove odgovornosti i zašto nije usvojen Atinski sporazum i ima li i tu njegove odgovornosti. Međutim on kao da je znao, rekao mi je - ne možeš me naterati da snimamo petu kasetu. Tako da nisam nikada mogao da mu postavim ta pitanja", ispričao je Vujović.

Posle su prešli u jednu malu sobu gde je Milošević uzeo flašu viskija i gde su nastavili da razgovaraju van kamera. Inače u tom intervjuu je poznata priča Miloševićeva priča o tome kako se njegov sin Marko zaposlio da nosi gajbice i da je tako zarađivao za život.

"Rekao sam mu - Slobo ja sam ti rekao da neću nijednu jedinu reč u montaži da promenim ali ti savetujem da izbacimo ovo oko Marka i nošenja gajbica. Intervju će ti biti poznat samo po tome jer to nije tako. I onda on krene u raspravu sa mnom. Za decu nisi mogao ništa da mu kažeš", ispričao je Vujović.

U tom razgovoru van kamera, Milošević mu se kako kaže poverio da je Ričard Holbruk samo jedan reklamer i jedna velika štetočina u svim mirovnim procesima. Milošević je govorio o Dejtonu i Deda Avramu.

"Holbruk je pokušavao da uceni Miloševića, da ga umilostivi da Milošević kaže da je Dejton nastao zahvaljujući Ričardu Holbruku. Ali ne, Milošević je rekao da je Dejton nastao zahvaljujući Vorenu Kristoferu", rekao je Vujović a onda otkrio još jednu zapanjujuću stvar:

"Milošević mi je otkrio tajnu da je on zapravo uradio onu ekonomsku reformu da se ukine inflacija a ne deda Avram. Deda Avrama je on lično izabrao kao propagandni lik zbog toga što je dolazio iz Svetske banke. Milošević je tada u predsedništvo pozvao sve ministre, celu vladu i sve viđene privrednike. Rekao mi je da su za njegove mere bila samo dvojica - Mirko Marjanović i Dragan Tomić iz Simpa. Zato je Mirko Marjanović bio osam godina premijer. Sloba nikad nije zaboravljao kad mu neko dobro učini".

Vujović je sa Miloševićem razgovarao i u vezi sa ubistvom Stambolića i pokušaja atentata na Vuka Draškovića. Milošević mu je objasnio zašto se to nije saznalo.

"Pitao sam tad i Miloševića kako dozvoljava da nema rešenja o tome ko je ubio Stambolića i ko je pucao na Vuka Draškovića. 'Pa je l’ ti misliš da meni trebaju ta ubistva? Što ja da ubijem Vuka Draškovića, pa Vuk uradi sve što mu kažem. A što se Stambolića tiče, on je moj kum. I kad sam ga politički smenio ja ga nisam uništio. Dao bih sve što imam privatno da saznam ko ga je ubio', rekao mi je Milošević".

