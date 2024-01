PLJUSKOVI NA SEVERU SRBIJE, POTOM I U OVIM DELOVIMA ZEMLJE! Nova najava RHMZ: Evo gde će pasti SNEG i šta nas čeka narednih dana

Prolazno naoblačenje sa slabom kišom koje će uveče zahvatiti severne, tokom noći brzo će se premeštati i preko ostalih krajeva naše zemlje ka jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na planinama će padati sneg.

Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Lokalno se očekuje pojava poledice.

U drugom delu noći u Vojvodini razvedravanje.

Upaljen meteo alarm

Juče je u Bačkoj, Banatu i istočnoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm zbog jakog vetra, dok je u jugozapadnoj Srbiji upaljeno žuto upozorenje zbog snega/leda.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

27.01.2024. Subota: Promenljivo oblačno i vetrovito, pre podne na severu i zapadu sa dužim sunčanim intervalima, a samo će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati oblačno vreme povremeno sa slabim mešovitim padavinama (kišom i snegom). Vetar umeren i jak severozapadni, ponegde i sa olujnim udarima, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od -2 do 5, a najviša od 6 do 10 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima oblačno, mestimično sa slabim snegom, u nižim predelima i slabom kišom. Upozorenje: Udari vetra > 17m/s, verovatnoća 95%. Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 95%.

28.01.2024. Nedelja: Na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabih padavina: kiše i susnežice u nižim i snega u višim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 4 do 10 stepeni. Upozorenje: Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 95%.

29.01.2024. Ponedeljak: Ujutro slab i umeren mraz i magla ili niska oblačnost koja će se po kotlinama, dolinama i u nizijama zadržati i tokom celog dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1, a najviša od 3 do 8 stepeni. Upozorenje: Magla – horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 85%.

30.01.2024. Utorak: Ujutro slab i umeren mraz i magla ili niska oblačnost koja će se po kotlinama, dolinama i u nizijama zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od -6 do -1, a najviša od 3 do 8 stepeni. Upozorenje: Magla – horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 80%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 31.01. do 04.02.2024.) U sredu pretežno sunčano. U drugoj polovini sedmice toplije uz postepeno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom.