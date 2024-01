"VRATIĆU SE, BIĆE TO STRAHOVIT MASAKR" Jezda se pozvao na Kisindžera i ZAPRETIO MILOŠEVIĆU! Otkrio: 95% poslova radio sam ILEGALNO

Gotovo 3 godine pošto je propao u zemlju, Jezdimir Vasiljević je "osvanuo" na krovu sveta, glavnom gradu Ekvadora, Kitu", koji se nalazi na nadmorskoj visini od 3.500 metara. Iako je ceo njegov postao u Srbiji sa Jugoskandik bankom bio zamagljen, posle intervjua koji je te 1995. uradio glavni urednik Studija B Milorad Roganović, misterija o Jezdi postala je još veća.

U prvom delu intervjua, cela Srbija ostala je u šoku, kada je Vasiljević izjavio da je za nekoliko generala spremao državni udar, koji nije uspeo. Vasiljević je potom obrazložio svoj projekat "zatvorenog strujnog kola", dok je na kraju ovog dela intervjua Roganović napomenuo da je Vasiljević bio magistar fizike. Dobrotvor, ili prevarant, a možda i fizičar!? Kako je odmicao razgovor u Kitu, prestonici Ekvadora, šok gledalaca bio je veći. Jezda je, uz čašice piva izgovarao sve teže reči.

Jezdimir Vasiljević foto: screenshot Youtube

U drugom delu intervjua, Vasiljević je pripretio vlastima u Srbiji da će se vratiti "kao kuga" i da niko neće biti pošteđen.

Roganović se osvrnuo na Jezdino opušteno ponašanje u Ekvadoru.

Ovde u glavnom gradu Ekvadora, primetio sam da se ponašate kao u Beogradu, dosta ste para uložili, držite obezbeđenje na uzici?

- Ne držim ih na uzici, već oni rade svoj posao jer su dobili nalog od države, a država im je dala nalog jer ima dobar razlog. Ne bih mogao, kao sinoć da zamolim pukovnika Interpola da peva, ako on ne želi da peva.

foto: Youtube Printscreen

Roganović mu je sugerisao da ima veoma jako obezbeđenje, da ga prate najmanje dvojica oficira Interpola, od kojih je jedan veoma opasan karatista, što je Vasiljević potvrdio i dodao da se ne plaši za svoju bezbednost.

Kada ste otišli iz Jugoslavije, obreli ste odjednom u Izraelu?

- Nisam se obreo već sam praktično bio odveden. Ja sam došao u Budimpeštu, tamo su došli Henri Kisindžer i Filip Morion u ljudi koji su znali za neuspeo pokušaj (puča), pa sam tamo morao da odem i polažem račune o tome zašto nije uspeo državni udar.

foto: Shutterstock

Jezda je zatim negirao da je pobegao i iz Izraela "kao što se priča po Beogradu", i dodao da je došao u Ekvador.

CIA, Mosad, KGB, masoni, za koga zapravo vi radite gospodine Vasiljeviću?

- Za sebe. Čoveče, ima stvari za koje ne smem da pričam. Valjda je to jasno i meni i tebi.

Ko ste vi zapravo, prevarant, lopov, biznismen, fizičar? Šta ste vi?

- Jednoga dana će de doznati istina. Za sada samo Jezdimir Vasiljević.

Planirate li da dođete nazad?

foto: BAS CZERWINSKI / AFP / Profimedia

- Da, ali ovoga puta ne pada mi napamet da promašim cilj. Ovoga puta, ili ću doći kao kuga, ili topovsko đule, ili neću doći. Ili ću da raščistim jednom zauvek sa tom lopovskom mafijom, koja je milijarde pokrala, dovela svoj sopstveni narod na prosjački štap, ili neću da dođem. Hoću da kažem, ovoga puta ako bude pokušaja vojnog udara biće strahovit masakr, neće se nikome praštati. To javno izjavljujem pa neka me optuže.

Kako izjavljujete da ste to radili bez podrške predsednika naše Republike, gospodina Miloševića, čitava ta banka, koja nije banka (Jugoskandik)...

- On je čovek koji je parafirao tu kartu o rasparčavanju države, zajedno sa Tuđmanom i Izetbegovićem. Svesno su svoj narod odveli na klanicu, samo je važno da bogatstvo? I oni su prihvatili da je rasparčaju, ta mapa vodi Srbiju u propast, da se odreknu Sandžaka i Kosova, deo Vojvodine da ostane nezavisan. Ako im je do toga stalo neka ga podržavaju (Miloševića). Ali mislim da ipak na kraju, kao i Hitler kada je stigao do Moskve i video petokraku, a nikada je nije dotakao, a na kraju je završio u bunkeru u Berlinu... E nadam se da će on u onom svom bunkeru u Dedinju da završi.

Mnogo opasne reči pričate, čak ste na konferenciji za štampu u Budimpešti ponudili novac za glavu gospodina predsednika?

- Jesam 5 miliona dolara

Jezdimir Vasiljević po povratku u Srbiju 2010. sproveden u zatvor foto: Youtube Printscreen

Veoma čudna stvar da se protiv Vas se protiv Vas ne vodi krivični postupak u našoj zemlji?

- Ko da me tuži, oni koji su prihvatili mapu koju sam ja gledao na stolu, koji su prihvatili da kasape svoj sopstveni narod da bi se održali na vlasti, da bi sada kontrolisali crno tržište nafte, viskija, cigareta. Zašta da me tuže, zato što sam hteo lopove da ubijem.

Očigledno, za krugove za koje vi radite, a priznali ste da radite za neke krugove, njima Milošević ne odgovara. Kome odgovara?

- Onima koji su napravili plan rasparčavanja cele Istočne Evrope, uključivši Jugoslaviju da bi imali novo tržište za narednih 50-100 godina.

Nemojte tako, ja znam da ste ulazili u kancelariju gospodina predsednika. Pili viski?

- Jesam išao kod nega i pio viski. Sećam se da sam ga pitao znate li vi za ovolike krađe u zemlji. Rekao je znam, ali teško je to zaustaviti... Nije mi dao odgovor, kao što mi nije dao odgovor, kad sam ga pitao usred kampanje, kao Panić je protiv njega, a Panić i Božović zajedno preko Makedonije uvoze naftu, bio sam živ svedok.

foto: Printscreen/Youtube

Uvozili ste i vi mnogo toga, mimo carine, uz provizije.

- Da budemo pošteni, 95 odsto sve što sam radio bilo je nelegalno, ali drugačije se nije moglo. Daću vam primer, imam 80 šlepera cigara, ne može da se uvozi, nema šanse da završite papire. A onda sam 80.000 maraka i preko noći vam završe papire.

Ima li tu nekih tarifa?

Ide se 3 do 5 odsto od bruto cene posla, a ako se pretpostavlja da je tu veća zarada to je 10 odsto.

Nastaviće se...

Nekadašnja novinarka Studija B Branislava Milunov rešila je da objavi intervju sa Vasiljevićem u 6 nastavaka, ona je u svom postu objasnila motive.

Godinama čuvam te VHS kasete sa snimcima iz Studija B. Jednu baš ne diram jer piše Top gun...šta će mi, znam film napamet. Al kad sam davala Marijan Zivanovic neke kasete da mi prebaci na cd dadoh i ovu. Zove me Maki, pita jel znaš šta imaš ovde? Rogana i Jezdu. Baš tako je rekao. Jedva sam čekala da vidim snimak koji je, kada je emitovan, bio čista ekskluziva, a bogme je i danas posle toliko godina. Volela bih da i Milorad Roganović i Dragan M. Kojadinovic i svi koji se sećaju detalja dopišu. Kada je Jezdimir Vasiljević napustio Jugoslaviju marta 1993. sve do Budimpešte pratio ga je novinar Slobodan Boban Orlić. Posle nekog vremena gazda Jezda se smestio na Ekvadoru i onda pozvao Studio B da dođe u Kito i uradi sa njim intervju. Tog zadatka prihvatio se Rogan i sećam se priče da su samo njega pretresli na granici i uzeli mu sav novac koji dobio za put. Tako da je u Kito otišao bez kinte ali je zato tamo dočekan kao kralj. Jezda ga je čekao na pisti sve sa svojom svitom i Rogan je bio njegov gost skoro mesec dana. I onda su seli i pričali. Ja sam ceo razgovor tj snimak podelila u 6 priča pa evo nastavka u četvrtak. U ovih deset minuta Jezda govori o svojoj ulozi u pokušaju svrgavanja Slobodana Miloševića.