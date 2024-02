PODLOST PRIŠTINE! Analitičari: Izazivanjem kriznih situacija Kurti u dijalogu nameće teme koje njemu odgovaraju!

Tenzije na severu Kosova i Metohije i vanredne diplomatske aktivnosti povodom namere Prištine da zabrani dinar kao sredstvo plaćanja još jedan su u nizu pokušaja premijera tzv. države Kosova Aljbina Kurtija da izazivanjem kriznih situacija nametne u dijalogu Beograda i Prištine teme koje njemu odgovaraju, a skrene pažnju sa obaveza koje nije ispunio, kao što je formiranje Zajednice srpskih opština, ocenjuju sagovornici Kurira.

Militarizacija

Stručnjak za odbranu i bezbednost Ivan Miletić kaže za Kurir da je na delu oprobana Kurtijeva taktika da izaziva krize kako ne bi izvršavao obaveze i kako bi uvukao međunarodne činioce u te krize.

- On je to jako lepo naučio kao sledbenik Adema Demaćija, čija politika je nekada bila internacionalizacija krize na Kosovu. U maju smo videli kako je Priština uvukla Kfor u veliki incident, pa je bilo najviše povređenih pripadnika Kfora. Kurti jednostavno ne želi da ispunjava obaveze, ali želi da pravi internacionalizaciju problema da bi kreirao percepciju da međunarodna zajednica stoji iza njega, a u stvari je on akter koji kreira krizu. Od njega se može očekivati samo nova kriza, možda već na proleće pokuša da ponovo milatarizuje krizu, jer jedino takvim potezima Kurti može da drži formiranje ZSO na dugom štapu. On ne želi to da ostvari - naglašava naš sagovornik.

Sporazumi jasni

I Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ocenjuje da Kurti sve vreme nameće teme u dijalogu tako što izaziva krizne situacije, koje onda u okviru tog procesa moraju da se rešavaju. Novaković smatra da Zapad, nakon sukoba u Banjskoj, ne može na adekvatan način da nametne Kurtiju prioritete u dijalogu i ubrza proces formiranja ZSO.

- Kurti to radi sve vreme, ali sada ima mnogo odrešenije ruke posle događaja u Banjskoj zato što je vrlo teško Zapadu da kaže: "Izvini, postoje određeni prioriteti u dijalogu". Vrlo je očigledno da Priština stalno skreće pažnju na ovu temu, dok s druge strane Beograd, bar iz njihove vizure, nije ponudio adekvatne odgovore šta se desilo u Banjskoj - izjavio je Novaković za Kosovo onlajn.

Gazi sve sporazume Sve krizne situacije iz Kurtijeve laboratorije - izbacivanje registarskih tablica izdatih u centralnoj Srbiji i nametanje RKS tablica - zabrana srpske robe u prodavnicama na KiM - organizovanje potpuno nelegitimnih lokalnih izbora bez učešća Srba u četiri većinske srpske opštine na severu KiM - policijska intervencija kako bi bili postavljeni albanski lažni gradonačelnici u Zubinom Potoku, Severnoj Mitrovici, Zvečanu i Leposaviću - slanje specijalnih jedinica s dugim cevima na sever KiM - nesprovođenje odluke o vraćanju vlasništva nad zemljištem manastiru Visoki Dečani - hapšenje Srba bez pravnog osnova

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je da je aktuelna situacija oko protivpravnih poteza Kurtija i dalje veoma teška. - Jasno je kao dan da Kurti ne želi da odustane od svoje odluke, niti da odloži protivpravnu uredbu koja se odnosi na ukidanje dinara i platnog sistema Srbije na KiM. Kurtijev potez je nasilni akt direktno usmeren protiv opstanka srpskog naroda na KiM - upozorio je on.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da aktiviranjem uredbe o ukidanju dinara na KiM Kurti minira dijalog i smišlja poteze koji bi dugoročno mogli da ometaju pregovarački proces. - Briselskim sporazumom je predviđeno da Srbija pomaže i daje novac raznim institucijama srpskog naroda na KiM. Ovde je zabrinjavajuće što Evropska unija apeluje na duži rok za tranziciju, a ne postavlja pitanje da li je uopšte dozvoljeno to što Kurti sprovodi - naglasio je Dačić za Pink.

