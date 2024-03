NIKO NIJE NUDIO NOVAC ODBORNIKU LJUTOVCU! Šapić: Ako je neko pokušao da počini krivično delo, bio je dužan da prijavi policiji!

Predsednik Privremenog organa Beograda, Aleksandar Šapić, poručio je danas da niko nije nudio novac odborniku Milanu Ljutovcu kako bi prešao u redove naprednjake, što je on javno tvrdio.

Šapić je ukazao da mu nije jasno ni zašto je Ljutovac, ako je to tačno, mesecima unazad ćutao o tome.

- Prvo, ne znam šta je radio par meseci, jer ukoliko je neko pokušao da počini krivično delo korupcije, potkupljivanja, nuđenja nečega, on je bio dužan da to prijavi policiji odmah, imenom i prezimenom i da kaže šta. Tako da je on u stari u krivičnom delu već par meseci jer prikriva krivično delo. Ne znam šta je radio i šta čeka, neka ide sutra da prijavi tog čoveka - istakao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

Naveo je i da je ranije pitao Ljutovca zašto je uopšte u pokretu u kojem se nalazi.

- Drugo, što se tiče tog momka, ja ga znam sa Skupštine grada i često se on tu javljao na neki malo specifičan način, nije važno koji i jednom sam ga čak sreo u Batajnici kada smo povezivali neke kuće na vodenu mrežu i sa strane sam ga odvojio i pitao sam ga "šta radiš u ovoj antisrpskoj organizaciji, ti si nekada bio pripadnik Dveri"? Inače je 2018. nas kontaktirao da bude deo SPAS-a, imao je neku nacionalnu politiku i ajde u redu da je sada zavšio u nekoj sličnoj ideološkoj organizaciji, ali završiti u jednoj jasnoj antisrpskoj organizaciji kao što je taj Zeleno-levi front... Tada sam ga pitao jel znaš ti šta radiš? Tada su mu rekao baš onako prijateljski... Nakon toga nisam imao nikakvu komunikaciju s njima - naveo je Šapić.

Kako je kazao, to što je on s nekim razgovarao, a kako je rekao, jeste razgovarao, učinio je to jer je on (Ljutovac) poslao informaciju da je nezadovoljan i da želi da razgovara.

- A ja sam to javno rekao, da ćemo mi prihvatiti svakog ko je spreman da podrži našu politiku u gradu. A ima ih nekoliko koji su takođe tražili razgovore sa nama. Svakome smo poručili isto, ono što sam rekao i javno, izađite u medije, otvoreno recite da ste spremni da nas podržite zbog toga i toga, nakon toga ćemo da razgovaramo šta je to što mi možemo da uradimo da bi kao zajednički partneri sproveli politiku u gradu kojom se bavite. To sam rekao i Jerkoviću. Nekoliko još njih je bilo iz SPN, ja ih sada pozivam da nakon sledećih izbora ko god se predomisli dobrodošao je, ali mora da izađe i da kaže to javno. Niti ćemo kome nuditi pare, niti ćemo tajne razgovore voditi - kazao je Šapić.

Naglasio je da nema saznanja da je neko Ljutovcu nudio pare.

- Imam saznanja da je rekao da je nezadovoljan i da je s njim razgovarano i da, rečeno mu je da izađe iz te organizacije jer mi sa njom ne razgovaramo, da javno kaže da je spreman da podrži aktuelnu vlast pa ćemo da vidimo šta možemo da uradimo za ono za šta se bori. Dok se ja nešto pitam, svako ko želi s nama da sarađuje, nema tajnih pregovora. Da li se u međuvremenu on uplašio jer, što se kaže, poturica je uvek gori od Turčina... - kazao je Šapić.

On je prethodno, komentarišući napad na aktiviste SNS-a, osudio taj događaj.

- Naravno da osuđujem, kao i svaki napad na bilo koga, čijoj god stranci ili organizaciji pripadao. A ne želim da učestvujem u tome što neki dele na naše i vaše. Pa, kada se napadaju naši, onda jaučemo a kada se napadaju njihovi onda je to "pa ko im je kriv što su se šetali po ulici"... Ukoliko želimo normalno društvo, ako su nam puna usta nasilja, a kada se dođe u situaciju da neko bude napadnut jer podržava neku stranku ili organizaciju, ako nisu naši, ignorisaćemo - kazao je on.

foto: Foto: Grad Beograd

Šapić je takođe tokom obraćanja medijima odbio da odgovara na pitanja novinara N1 objašnjavajući da ne želi da se njegove reči seku i prepravljaju, te falsifikuju.

Na pitanje pomenute televizije da li se raspitao ko su meštani Male Krsne, te šta su radili ispred voždovačkog MUP, Šapić je ponovio da na pitanja N1 ne odgovara.

- Vi znate, ja ću opet tra-la-la, kako se kaže, da ja na vaša pitanja ne odgovaram. Znate i razlog, naravno, koji nikad ne pustite na vašoj televiziji, pošto i kad vam dam odgovor zašto ne odgovaram, vi to isečete. Ja sam sa vama lično vodio razgovore i od po 25 minuta od čega ništa nije objavljeno na vašoj televiziji. Ne, zato što ste lažovi, manipulatori, falsifikatori, što zloupotrebljavate moje reči, a moram da vam priznam, u poslednjih par dana me baš onako pogađa koliko postajete jedna antisrpska televizija, jedan antisrpski medij. Ono što se dešavalo u onom Dubrovniku, i oni "proglasovci" iz Dubrovnika, način na koji ih branite, mi je fascinantan, jer N1 televizija postoji i u drugim državama u regionu ali nigde nisam video da je N1 u Hrvatskoj antihrvatski, da ima antihrvatsku politiku, u Bosni antibošnjački, ili u Sloveniji, mislim da je i tamo. Način na koji sprovodite antisrpsku politiku nek vam je na čast, ja ne znam da li ćete se sutra stideti onoga što danas radite. Pričam celokupno, neću da ulazim u pojedinačne reči - naveo je Šapić.

Novinar je bio uporan, pa je poručio Šapiću da odbijanjem da odgovara na pitanja N1 krši dva člana Zakona o javnom informisanju, koje je i pročitao. No, Šapić je bio jasan:

- Da, da, ali nema onaj deo gde nije dužan da trpi laži, zloupotrebe i falsifikate.

Na komentar novinara da se to dokazuju pred sudom, Šapić je poručio da preskoče to.

foto: Kurir televizija

- Vi ćete da mi otkinete politički glavu, pa onda da idem da to naplatim, pa da moja porodica može lep grob da mi sagradi od tog novca. Preskočićemo ovo. Nisam siguran čak da ste vi ono što niste, da prenosite kritički, da prenosite istinito, kao što ne prenosite. Jer ste lažovi i manipulatori i falsifikatori, više puta sam to dokazao. Veliko je pitanje da li bi i tada bio dužan da odgovaram vama jer vi niste medij registrovan ovde, niti plaćate porez u Srbiji, već medij registrovan u Luksemburgu koji emituje program u Sloveniji a ovde se reemituje. Tako da nisam siguran kojim zakonima podležete jer čak ne podležete ni onom zakonu prekograničnog emitera jer ga vi ne proizvodite i ne emitujete ga direktno ovde. Neko bi rekao da ste vi pirati koji krše zakon Srbije, ja to neću reći, mada je očigledno da postoji zloupotreba. Čak i da ste najpošteniji i najoobjektivniji, a sve ste suprotno, da li sam ja dužan da takvima odgovaram s obzirom na status koji imate a koji krijete? Zato ja vama neću da odgovaram jer neću da dozvoljavam da moje reči sečete i falsifikujete, što ste doveli do savršenstva - konstatovao je Šapić.

Bonus video:

04:58 AKO SE PONOVE IZBORI U BEOGRADU, SRBIJA PROTIV NASILJA NEĆE IZAĆI NA NJIH! Aleksandar Šapić za Kurir TV o najvažnijim temama