NAROD UVIĐA RAZLIKU IZMEĐU NAS I VAS! OVO JE POSLEDICA VAŠE FRUSTRACIJE ZBOG PORAZA! Vučević oštro odgovorio Ćuti

Miloš Vučević, ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke, reagovao je na tvrdnje Aleksandra Jovanovića Ćute koji je izjavio da postoji dokument kog je navodno prvog decembra 2022. godine potpisao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić sa američkim ofšor kompanijama kojima se u zakup daje kompleks zgrada Generalštaba u Kneza Miloša.

Vučević je podsetio Jovanovića da su izgubili na izborima i da je ovo samo posledica njihove frustracije.

- Ne može se politika svoditi na mržnju, podmetačine i provokacije. Odnosno može, ali je onda rezultat baš onakav kakav ostvaruju samozvanac Ćuta i njegov šef ”mašinski mozak” Dragan Đilas. Poraz za porazom rađa frustraciju. A frustracije proizvode ideje koje nemaju temelj u realnosti. Otud neistine, obmane i laži, otud i Ćuta pred Generalštabom. Naravno da njima nije stalo ni do istine, ni do države. Jasno je šta njih motiviše. Agenda iz inostranstva i autoprojekcija. Gospodo đilasovci, to što biste vi u bescenje prodavali državnu imovinu, ne znači da su svi na srpskoj političkoj sceni takvi. Naprotiv, to znači da narod vrlo dobro uviđa razliku između vas i nas. U šta se možete uveriti na svakim izborima - poručio je Vučević.

- Osoba sa slike je 1. decembra 2022, na osnovu ovlašćenja, potpisala memorandum sa ofšor kompanijom Kušner da bi se na ovom prostoru gradilo pretpostavljamo Beograd na vodi 2. Ovaj čitav prostor ovog kompleksa treba da se pokloni, za početka da u zakup, dvema stranim kompanijama iz Amerika da bi se na ovom prostoru kasnije gradili i stambeni projekti - rekao je Ćuta, a prenela N1.

