VUČIĆ: Beograd dobija Sent Ridžiz, 4 sizons i Ric-Karlton! Danas s Dodikom! Nema dogovora o dinaru! U petak ću reći sve

INĐIJA - Ponosan sam na činjenicu da nastavljamo da dovodimo investitore iz celog sveta. Mi danas imamo 20 puta izvoz veći u odnosu pre 10 godina u Japan. Posebno je važno da imamo 9.000 više zaposlenih ovde i platu dva i po puta veću, i nije fer prema ljudima iz opštine i vlade da se o tome ne priča a sećam se priča o superInđiji... Danas ću imati važan sastanak sa predsednikom Dodikom o nagoveštaju događaja u celom regionu a očekujem da će nam se pridružiti i patrijarh Porfije. U sredu-četvrtak idem u Brisel, imamo samit za nuklernu energiju - najavio je predsednik Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle postavljanja kamena-temeljca za novu japansku fabriku u Inđiji.

O majci iz Novog Sada kojoj su oduzeli decu

On je odgovarajući na pitanja pomenuo i majku iz Novog Sada kojoj su oduzeta deca pa apelovao na nadležne za taj slučaj da još jednom sve provere.

Na pitanje kako komentariše proteste građana zbog oduzimanja troje deci Ani Mihaljici iz Novog Sada, po odluci centra za socijalni rad, Vučić je rekao da "institucije rade svoj posao". "Ako su oni doneli odluku da se nekome oduzme starateljstvo zbog užasnih uslova u kojima deca žive. postavlja se pitanje - a zašto su morali tako da odluče", kazao je Vučić.

On je kazao da "ne izlazi sa konačnim zaključcima", ali da kao predsednik moli novosadski Centar za socijalni rad "da još jedanput proveri sve podatke".

Rekao je da veruje u rad naših institucija i ljudi koji takve odluke donose svaki dan. Pomenuo je i da je on uvek sklon da veruje majkama i da ga je kao čoveka čitav taj slučaj ganuo ali kad je pogledao spise u kakvim su teškim uslovima ta deca živela onda nije slučajno da je Centar teška srca doneo takvu odluku.

O dinaru i Kosovu - Po pitanju dinara, nema nikakvog dogovora, vi tražite da se mi dogovorimo da ukinemo sopstvenu valutu na sopstvenoj teritoriji, ne, nećemo i ne možemo... Mi ćemo da nađemo načina kako da našem narodu dopremimo novac, mučićemo se, i naš narod, mučićemo se svi zajedno, ali nećete moći da kažete da smo to dogovorili... A što se tiče Saveta Evrope, čekam da otkrijemo sve lažove, ne ove iz Prištine koji su lažovi par-ekselans, nego ove zapadnjake...

- Sada kada sam izlazio čuo sam buku i pištaljke, uobičajeno što slušam ispred Predsedništva. Ne znam sve detalje, ali sam se zainteresaovao kada sam video majku. Uvek sam na strani majki, a onda kada sam video uslove u kojima deca žive, onda od neke vrste tuge i teške emocije, onda sam kao običan građanin počeo da osećam bes. Onda sam rekao neka institucije rade svoj posao. Ti ljudi koji u skladu sa zakonom moraju da donose odluke. Molim nadležne institucije da još jednom provere sve podatke, uveren da su u najboljem interesu obavili svoj posao - rekao je Vučić.

O zgradi Generalštaba

- Ostavićemo tu neku vrstu muzeja žrtava, da pokažemo šta se tu dogodilo, da tu niko ništa ne krije, ali da razvijamo Beograd i našu zemlju... Nadam se da ćemo imati vremena da premestimo Ministarstvo odbrane i obnovimo velelepnu zgradu Sedmog puka koja gleda na Manjež...

O lux hotelima i Beogradu na vodi

- Beograd u naredne dve godine dobija Sent Ridžiz, For sizons i Ric-Karlton!, kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Inđiji pa dodao da su svi bili protiv Beograda na vodi a "sad su Ćuta i Milivojević, koji su pretili da će sve da nas pobiju, češće u Galeriji nego što ja viđam svog malog sina - pet-šest puta nedeljno, a on je tamo sedam puta nedeljno... Toliko im se sviđa šoping-mol Beograda na vodi, a voli Ćuta doduše i onu kafanu za koju ste govorili da je Vučić sam za sebe napravio... Pa nisam za sebe, nego za Ćutu, a ovaj drugi u šoping, niko dobar dan da mu kaže, šeta ko gluva kučka, sve čeka, a niko dobar dan da mu nazove...

"Nema kapitulacije, predaje na Kosovu neće biti"

Vučić je izjavio danas da "nema poseban komentar" na pisanje medija u regionu "da je spreman za kapitulaciju", te da je po pitanju Kosova, "suština u tome da predaje neće biti"."A ako nešto na silu hoće do sprovedu, za to neće dobiti 'zeleno svetlo' od Beograda", rekao je Vučić.

Kurir.rs