KOSOVO UPALILO FITILJ U STUDIJU KURIR TELEVIZIJE! Žestoka rasprava Terzića i Vukadinovića: KURTI TERORIŠE, A MI KRIVI?!

Muž i žena iz Vrnjačke Banje osumnjičeni su da su na društvenim mrežama objavili lažni snimak otmice deteta, za koji su tvrdili da je nastao u Srbiji, a ustvari je iz Litvanije.

Osim ove gnusne laži, oni su pretili i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a o kakvim ljudima je reč najbolje govore podaci iz njihove biografije u kojoj su se našli i pranje para od kriminala, povezanost sa grupom Darka Šarića, pokušaj ubistva, teške povrede, nasilničko ponašanje...

foto: Printscreen/Instagram

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su komentarisali ove napade na predsednika bili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista, potom Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke i Đorđe Vukadinović, politički analitičar.

Terzić je komentarisao pomenute napade na lidera Srbije:

- Ne znam ko su ljudi, ali je to postala svakodnevna praksa, pretnje predsedniku Vučiću. Takođe smo uoči kampanje za 17. decembar imali sličnu situaciju, i to ne samo od nekih ljudi koje pominjemo, već je to dolazilo sa tajkunskih medija, pa je opozicija započela kampanju tako što je vređala predsednika Vučića i njegovu porodicu. Kao društvo, kao politički akteri, trebalo bi da osudimo tako nešto i da dovedemo do toga da se to ne događa, kao i to da se poštuje institucija predsednika republike. Dakle, mi možemo da se sukobljavamo mišljenjima, da raspravljamo oko politike, da sučeljavamo stavove, ali nasilju nema mesta.

Konstitutivna sednica Skupštine nastavlja se u 10 sati. Rasprava o kandidaturi Ane Brnabić za predsednicu parlamenta počela je juče, obeležile su je polemike valsti i opozicije, transparenti, koškanje sa obezbeđenjem.

Gajović je govorio o sve većoj podeljenosti u društvu:

03:03 ZGROŽEN SAM PONAŠANJEM GENERALA U SKUPŠTINI Stručnjaci bez dileme: Sednica bi trebalo da počne OVOM Putinovom rečenicom

- Naravno da vidim, očigledno je, dovoljno je pogledati jučerašnju sednicu republičke skupštine i shvatiti kolika podeljenost postoji. Međutim, nije problem u podeli, već u ponašanju. Ja sam zgrožen, a naročito ponašanjem generala Zdravka Ponoša, ono što je on pročitao, znate, tako se ne ponaša nijedan general u svetu. Toliko nipodaštavanje presedavajućeg i predsednika ove zemlje, to nema nigde, a naročito ne od generala. To nepoštovanje me vraća na ono šta je Putin rekao nakon trijumfa u izborima u Rusiji, a to je "možemo da imamo različite poglede, programe, ali imamo samo jednu zemlju". Za tu zemlju moramo da se borimo zajedno, time bi možda danas mogla da počne sednica. U ovoj konfuznoj situaciji u čitavoj Evropi, neophodno nam je jedinstvo. Ne samo jedinstvo, već i stavove, da imamo odbranu od onoga što dolazi, a dolazi jako teško vreme.

S obzirom da je bilo i koškanja sa obezbeđenjem i da niko nije mogao da se čuje, pa je Vukadinović rekao da je takav nastavak bio očekivan:

- Nažalost jeste bio očekivan, nažalost nije bilo iznenađenje. Niko ne očekuje da će biti akademska atmosfera u skupštini. Svakako, i u tom slučaju bi trebalo poštovati neke granice. Kriza realno postoji. Vlast ne može sebi pribaviti zasluge za uspehe, koji ima, a prati ruke od neuspeha. Odnos prema političkim neistomišljenicima, opoziciji, javnoj sferi, jeste negativan, agresivan, to je generisano iz vlasti.

Vukadinović i Terzić su ušli u žustru raspravu kada se pokrenulo pitanje o čvoru na Kosovu.

01:20 Žustra rasprava o Kosovu usred emisije

- Žalosni su učinci naše kosovske politike. Jeste, ja podržavam i pohvaljujem povlačenje priznanja, ali predat je sever. To je cena. Znači, kao što je neko napisao, te političke izborne pobede su plaćenje kosovskim porazima. Taj Brisel vam je dobar, a bunite se kada se opozicija tamo žali, a kada je reč o Kosovu, onda kažete "oni su sila" - rekao je Vukadinović.

- Na Kosovu je posledica jezivih sporazume od 2011. godine koje je potpisao Borko Stefanović. Mi podrazumevamo individualnu i kolektivnu zaštitu za naš narod kroz formiranje ZSO. Ne možete da krivite srpsku državu zbog onoga što radi Aljbin Kurti i albanski teroristi prema našem narodu - uzvratio je Terzić.

Kurir.rs

Bonus video:

02:01 Sednica Skupštine Srpske liste