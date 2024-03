MNOGI NE ŽELE DA ČUJU ISTINU NI 25 GODINA KASNIJE! Sednica SB UN o NATO bombardovanju SRJ imala bi ogromnu političku težinu

Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom 25 godina od NATO bombardovanja SR Jugoslavije imala bi ogromnu političku težinu jer bi Srbija dobila priliku da na najvećoj svetskoj pozornici ukaže na razarajuću akciju koja je 24. marta 1999. sprovedena bez saglasnosti tog organa UN. Ipak, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je i dalje neizvesno da li će biti te sednice, koju je inače zatražila Rusija kao stalna članica SB.

foto: Petar Aleksić

Žaoke velikih

- Nije nam cilj da budemo nekakvi arbitri u odnosima međunarodnih sila. Mi pričamo o našim problemima, o bombardovanju, agresiji, o ilegalnoj akciji koja je porušila sistem UN i u kojoj su stradali civili. Ruski kolega Sergej Lavrov mi je rekao da postoji dogovor između velikih sila, pet stalnih članica UN, da jedna drugoj ne osporavaju kada neka od njih zatraži sednicu. To je tako već poslednjih pet godina. Međutim, imamo najave od zapadnih zemalja, bukvalno sa porukom: "Nemojte džabe da dolazite", u smislu da sednice verovatno neće ni biti. To znači da bi mogli da iniciraju glasanje o proceduri, a zanimljivo je da neće da iniciraju sada, nego neposredno pred samu sednicu. Da li su to međusobne žaoke koje oni upućuju jedni drugima, mi ne možemo da znamo - objasnio je Dačić.

I ministar odbrane Miloš Vučević je naglasio da se predstavnici Srbije spremaju za tu raspravu jer je, kako je rekao, važno da se i naš glas čuje na Ist Riveru. Prema njegovim rečima, ta sednica je važna da bi čitav svet video kada je otvorena Pandorina kutija i kada je zapravo bio početak kraja međunarodnog prava.

foto: Ministarstvo Odbrane

- Pitanje je da li će zemlje kolektivnog Zapada dozvoliti da se sednica održi, ali naši predstavnici će biti tamo. Idemo u nadi da će sednica biti održana. To bi mogla biti dobra prilika da podsetimo sveukupnu svetsku javnost kad je otvorena Pandorina kutija i kada je počeo ceo ovaj pakao koji nam se danas u svetu dešava i da je kraj međunarodnog javnog prava počeo upravo na Kosovu i Metohiji. Svakako je korisno da se srpski glas ili glas Srbije čuje i da kažemo: "Izvinite, postoji jedna država u kojoj ste slomili međunarodno javno pravo, na koje se danas pozivate u nekim drugim delovima sveta. Sami ste ga uništili i sahranili marta 1999, i marta 2004, i februara 2008, i sve ono što ste radili otimajući teritoriju jednoj suverenoj državi, članici UN - poručio je Vučević, uz opasku da je nekima i neprijatno da slušaju o tome.

Protivnici

Bivši diplomata Branko Branković objašnjava za Kurir zašto sednica SB mora biti zakazana.

- Naša diplomatija se angažovala jako. Nismo članovi SB, a samo član SB može da zatraži sednicu od predsednika za taj mesec. Pošto Rusija traži tako nešto, predsednik SB je obavezan da je sazove kad se na neformalnim konsultacijama dogovore. Tako da, s te strane, do sednice će svakako doći jer predsednik ne sme da ne sazove sednicu kad član Saveta traži. Od dogovora unutar SB će zavisiti šta će na toj sednici da bude - da li će se diskutovati, da li će biti rezolucije ili izjave SB, ili eventualno izjave predsednika SB. Naravno, SAD, Francuska i Velika Britanija, trojka koja ima pravo veta, najglasnije su protiv toga. Normalno da su protiv jer su oni 1999. godine, bez odluke SB, bombardovali SRJ, kopirajući hitlerovski napad na Beograd 1941, ali i tzv. britansko-američko bombardovanje 1944. godine - kaže naš sagovornik.

foto: Kurir Televizija

On smatra da je veoma važno da se čuju poruke Srbije.

- Jako je važno da do sednice dođe i da naš predstavnik kaže sve što treba da se kaže o ovoj monstruoznoj akciji. Ubeđen sam da će i ruska delegacija imati žestoke opaske na ovo bombardovanje. Isto tako sam ubeđen da Amerikance, Francuze i Britance, ali i ostale koji tamo sede a imali su udela u tome, veoma boli i svi oni se veoma protive da se istina čuje. Nije stvar samo da su oni bombardovali, to je ceo svet video, nego i zašto je došlo do bombardovanja. Sve misije u UN pomno prate šta se dešava u SB i veoma detaljno obaveštavaju svoja ministarstva spoljnih poslova, a to znači da će o toj sednici sve 193 članice UN dobiti obaveštenje šta je bilo na toj sednici, ko je šta rekao i šta je usvojeno. Prema tome, to je što se nas tiče politički izuzetno važno - naglasio je on.

