VUČEVIĆ: Pritisci na Srbiju nikad veći, sednica Političkog komiteta SE jedan od tih pritisaka

BEOGRAD - Ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je danas da su "pritisci na Srbiju nikad veći" i da je sednica Političkog komiteta Saveta Evrope (SE) na kojoj će se raspravljati o prijemu Kosova u tu međunarodnu organizaciju jedan od tih pritisaka.

Vučević je, gostujući u Dnevniku RTS-a istakao da je to politika onih zemalja koje su pokrovitelji kosovske nezavisnosti i da one sada kreću u finalizaciju tog procesa.

"Sednica komiteta je prvi korak, a verovatno će u maju Savet ministara doneti konačnu odluku o prijemu Kosova u Savet Evrope", rekao je Vučević.

Naglasio je da je neverovatno da zemlja koja nije država bude primljena i da na taj način Savet Evrope krši i svoje i međunarodne principe.

Vučević je podsetio da je Priština imala tri uslova da ispuni pre razmatranja mogućnosti prijema u SE.

"To su vraćanje imovine manastiru Dečani, formiranje Zajednice srpskih opština i zaustavljanje eksproprijacije na severu Kosova. Oni su ispunili samo jedan od ova tri zahteva i to nakon osam godina od odluke Ustavnog suda Kosova, a to je da vrate imovinu manastiru Dečani. I odjednom je i to dovoljno", ukazao je Vučević.

On je zaključio da je manevarski prostor Srbije skučen, ali da se "neće odustati bez borbe" i da se "neće otkrivati karte".

Kurir.rs/Beta