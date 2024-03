"RUSKI ZAHTEV ODBIJEN JER ZAPAD ŽELI DA SE NATO AGRESIJA ZABORAVI!" Analitičari: Bombardovanje SRJ 1999 je istorijska prekretnica!

Na ponovljen zahtev Rusije za juče je ponovo bila zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o NATO agresiji na SRJ, ali njeno zvanično održavanje blokirale su zapadne sile - Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke, Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS i Stefan Srbljanović iz Centara za društvenu stabilnost.

- Za Srbiju svaki pokušaj govora o stvari iz prošlosti je jako važan. Mi se već 25 godina trudimo, a posebno od 2012. godine da pričamo o tim stvarima koje su obeležile našu prošlost, a koje su stradalni momenti u istoriji Srbije, u ovom konkretnom slučaju Savezne Republike Jugoslavije - rekao je Srbljanović i dodao:

- Jako je bitno da se u Savetu bezbednosti čuje glas ne direktno Srbije već onih koji brane taj stav. To je za Rusiju bitno i zbog njih samih, da bi nekako smanjili pritisak koji trpe znog Ukrajine, ali i da bi još jednom gurnuli prst u oko zapadu da su tada na najbrutalniji način prekršili međunarodno pravo tako što su bombardovali suverenu zemlju bez dozvole UN. Taj datum je prekretnica u kršenju međunarodnog prava, a SRJ je u tom trenutku bila zemlja koja je ostala bez bilo kakve podrške spolja.

Krkobabić se saglasio da je o agresiji na SRJ 1999. godine veoma važno govoriti:

- Mi možemo da pričamo šta može da bude naš stav. Najbitnije je da se pokrene ta tema. Pre 2012, a pre svega posle 1999 i 2000 imate potpuni nedostakak senzibiliteta da se uošte priča o bombardovanju. Tek od 2012. mi se bavimo pitanjem agresije na SRJ. Ovo je izuzetno dobar pristup. Mi smo pokušali da se održi sednica. Ranije smo imali problem što inicijative iz naše zemlje nisu pokretane. Naše rukovodstvo nije imalo osećaj za pokretanje te priče.

Gajić je konstatovao da se jako retko događa da se odbije stavljanje na dnevni red predloga neke od stalnih zemalja članica Saveta bezbednosti, kao što je ovde slučaj.

- Ta rasprava nije u našim rukama. Nju je pokrenula Rusija i nažalost neka većina ne dozvoljava da se to stavi na dnevni red. Mislim da se ranije nikada nije dešavalo da jedna od zemalja članica postavi neku temu na dnevni red, a pogotovo one zemlje koje su stalni članovi, ali ovo je jedna tema gde tzv. kolektivni zapad ne dozvoljava da se o tome govori, verovatno računajući da agresija na SRJ može da se zaboravi kao da se nikada nije dogodila. To je bilo flagrantno kršenje međunarodnog prava kakvog smo ga poznavali do tada. Već je prošlo 25 godina i sada radi svako šta hoće.

