UŽIVO, OBRAĆANJE LIDERA SRBIJE I FRANCUSKE IZ PARIZA Makron: Srbija ne sme da sumnja da je njena budućnost u Evropskoj uniji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu, u dvodnevnoj zvaničnoj poseti.

20.17 - Obraćanje Makrona

- Ovo pokazuje koliko je prijateljstvo naših dveju zemalja važno za Francusku. Vaša poseta Parizu dolazi u trenutku istine za Evropu dok rat Rusije protiv Ukrajine ulazi u treću godinu. Evropska integracija Srbije je u našem zajedničkom interesu. Nije to nametnuti proces nego vaš suveren izbor da slobodno idete ka modelu da zajedno branimo našu suverenost - rekao je Makron.

Makron je pozdravio "vrlo jasne izbore Vučića u geopolitičkom pogledu".

- Srbija ne sme da sumnja da je njena budućnost u Evropskoj uniji. Ja nisam zaboravio svoje putovanje uz vas i za mene je ta integracija u EU, to dolazi iz zajedničke prošlosti i zajedničkih vrednosti. Moramo ići zajedno napred i da ne propustimo ovaj istorijski trenutak.

- Neophodno je da odgovorni za napade u Banjskoj odgovaraju i da se takva drama ne ponavlja - rekao je Makron.

20.00 - Makron dočekao Vučića uz najviše državne počasti

Svečani doček predsednika Vučića, koji mu je priredio njegov francuski kolega Emanuel Makron, održan je ispred Jelisejske palate.

00:19 Doček Vučića u Parizu

Emanuel Makron dočekao je predsednika Srbije uz najviše državne počasti.

Vučić je tokom današnjeg dana imao niz važnih sastanaka, nakon čega je usledio susret sa francuskim liderom.

Vučić i Makron će tokom sastanka razgovarati o strateškim pravcima unapređenja saradnje sa Francuskom.

Ovaj susret Vučića s njegovim francuskim kolegom od izuzetne je važnosti za Srbiju i u strateškom smislu jedna od najvažnijih poseta u poslednjih 35 godina.

Tokom dana, predsednik Srbije imao je niz važnih sastanaka u Parizu.

Na početku posete, Vučić je stigao u Palatu invalida u Parizu, gde su ga dočekali vojni guverner Pariza general Kristof Abad i Frank Roster, delegirani ministar za spoljnu trgovinu, privlačenje investicija, frankofoniju i Francuze u inostranstvu pri Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove Francuske. Za predsednika Vučića ispred Palate invalida priređena je ceremonija svečanog dočeka sa vojnim počastima, a potom su intonirane himne Srbije i Francuske. Nakon toga Vučić je položio venac na spomen-ploču "Vernost za vernost", koja je posvećena srpskim vojnicima.

00:42 Bože pravde u Parizu

Potom se lider Srbije sastao sa predstavnicima francuske kompanije "Daso", sa kojima je razgovarao o namenskoj industriji i kupovini 12 francuskih borbenih aviona "rafali".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Pariza:

- Počeli smo sa važnim sastancima od suštinskog značaja za našu zemlju. Posle ceremonije ispred "Invalida" i odavanja pošte srpskim borcima iz Prvog svetskog rata, što je važno za nas, ali i našim francuskim domaćinima, imali smo sastanke sa predstavnicima "Daso" grupe, gde smo pričali i o "Rafalima". Nadam se da ćemo finalizirati sve do večeras. Imamo jedno ili dva pitanja koja nismo zaključili, ali verujem da ćemo to uraditi do poslepodneva. To bi značilo ogromnu novu snagu za našu zemlju, i neuporedivo veću budućnost za naše građane - rekao je on.

Tokom dana, Vučić se susreo i sa mladim srpskim naučnicima u Parizu.

- Lidija, Bogdan i Luka su članovi Srpskog nuklearnog društva, osnovanog u Francuskoj, koje je postalo deo Evropskog nuklearnog društva. Ovi divni i pametni mladi ljudi su ponos Srbije i oduševljeni su inicijativom srpske države da se u budućnosti osloni na nuklearnu energiju, kao jedan od najčistijih izvora električne energije. Spremni su da pomognu svojim znanjem i razmišljaju o povratku u Srbiju - napisao je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Popodne, Vučić je stigao je u zgradu Senata u Parizu, gde ga je dočekao predsednik francuskog Senata, gornjeg doma francuskog parlamenta, Žerar Larše. Predsednik Vučić prisustvovao je smotri stroja, zajedno sa predsednikom Senata Laršeom, nakon čega je usledio sastanak.

Još jedan važan deo današnje posete bilo je i potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Srbije i Francuske elektroprivrede o uspostavljanju okvira za dugoročni dijalog u oblasti energetske tranzicije i niskougljenične tehnologije, koji je potpisan u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Memorandum su potpisali ministar finansija Siniša Mali i direktor EDF-a Lik Remon.