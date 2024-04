SNAŽNE VEZE! Zahvaljujući odličnim odnosima s Francuskom, Srbija ugovara kupovinu "rafala", Makron uskoro dolazi u Beograd!

Velike i važne vesti za našu zemlju došle su posle dvodnevne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Parizu i dugih razgovora s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Vučić je juče rekao da je srećan zbog rezultata sastanaka u Parizu, na kojima se razgovaralo o svim vidovima saradnje.

Otvoreno i prijateljski

- Više od tri sata razgovora s francuskim predsednikom, ostali smo nasamo, skoro do 23.15... Srećan sam zbog tog razgovora, a postigli smo i neke konkretne dogovore, blizu smo potpisivanja ugovora za "rafale", to je strašno važno za nas, jer mi u ovom trenutku ne možemo da dobijemo tako sofisticirane lovce... To nam otvara vrata i za saradnju s drugim kompanijama poput "Talesa" i "Erbasa"... Potpisivanje ugovora za "rafale" se može očekivati za dva meseca, uz prisustvo predsednika Francuske. Očekujem skoru posetu predsednika Makrona Srbiji, u narednih nekoliko meseci - najavio je predsednik.

Kako je naglasio, to otvara prilike za druge saradnje.

- Važno je da radimo metro i pruge. Razgovaramo s kompanijama za leteće automobile. Do Ekspa bi trebalo to da sprovedemo u delo. Razgovarali smo i o novim investitorima - objasnio je Vučić i dodao da je bilo razgovora kako da otpad iskoristimo za stvaranje energije, kako da rešimo čistoću vode, o prečistačima vode za Beograd...

Predsednik Srbije je ocenio da je tet-a-tet razgovor s Makronom bio otvoren i prijateljski:

- Naši razgovori su bili otvoreni, ne bih rekao najteži, ali otvoreni i prijateljski. I hvala mu na tome što je želeo da čuje sve ono što smo mi imali da kažemo.

On je objasnio da je Makron neko s kim ima najbliže odnose, neko ko je u teškim trenucima bio prijatelj Srbije i da ne bi trebalo da se zaborave važne stvari koje je Makron za nas uradio. Vučić je podsetio da ne treba da se zaboravi Samit Evropske političke zajednice u Granadi, održan malo posle događaja u Banjskoj, jer je Makron bio taj koji je pružio ruku Srbiji u veoma teškom trenutku, kada je ceo svet osuđivao samo Srbiju i želeo da preko noći uvede sankcije Srbiji.

- Hoću samo da to znaju svi. To su stvari koje se ne zaboravljaju i sad. Ali kad ja reagujem na onakav način, onda vi možete da razumete šta se sve u meni nakupilo i kroz šta sve naša zemlja prolazi - napomenuo je Vučić.

Govoreći o situaciji u kojoj je Makrona podsetio na neispunjene obaveze Prištine, Vučić je rekao da bi malo ko odgovorio oštro predsedniku Francuske kao što je on učinio u ponedeljak u zajedničkom obraćanju javnosti. Kako je objasnio, nije to učinio zbog hrabrosti, već zato što razmišlja o zemlji koju vodi. On smatra da je Srbiji potrebna saradnja s brojnim francuskim kompanijama i kao jedan od primera je naveo beogradski metro, za koji će morati da se nađe operater. Vučić je na početku poslovnog saveta Francuska-Srbija, koji je organizovan juče u Parizu, rekao da je potrebna i saradnja s kompanijama za izgradnju deponija, upravljanje otpadom i svim ostalim, i da se s njima sklope veliki ugovori na dugi niz godina.

On je objasnio da Srbija nije u stanju da upravlja tim sistemima zbog čega se tu otvara dosta prostora za francuske kompanije.

- Takođe se radujemo budućoj saradnji na polju veštačke inteligencije i duboko smo zahvalni Francuskoj, koja nam je pomogla da predsedavamo ovom partnerstvu za veštačku inteligenciju koje je za nas od najveće važnosti. Takođe smo juče počeli da razgovaramo sa EDF o strateškom razgovoru o nuklearnoj energiji, o nuklearnim reaktorima, jer znate da je to zelena energija. Nije u pitanju samo zelena energija, već energija koja će stvoriti održiv sistem za Srbiju. U suprotnom, za 20 godina nećemo moći da snabdevamo dovoljnom električnom energijom ne samo našu industriju već i naše stanovništvo - upozorio je Vučić.

On je otkrio da su tokom večere u ponedeljak dva sata govorili o Kosovu i Metohiji i regionu i o svemu "što nas tišti" i naglasio da su svi poštovali njegovu otvorenost i iskrenost. Kako je napomenuo, Makron je tokom večere bio fer i imao je pitanja o ZSO.

- Mislim da smo uspeli da objasnimo poziciju Srbije, videćete. Meni je posao da se borim za zemlju i uživam u počastima pričinjenim ne za mene već za našu zemlju. Hvala Makronu što je rekao da veruje i u mene lično... Mislim da on razume, kad govorite istinu, to vam je najbolja zaštita, što govorite i pred narodom i pred strancima - izjavio je Vučić.

Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije podseća za Kurir da se Vučić više puta sreo s Makronom nego svi ostali lideri regiona zajedno, što govori mnogo o težini ove posete.

- Kupovina francuskih "rafala" značiće mnogo za odbranu i bezbednost naše zemlje, a Francuska je dala i nedvosmislenu podršku nastavku evrointegracija naše zemlje. Za očekivati je i da se povećaju francuske investicije, verovatno u oblastima energetike i namenske industrije, što je svakako važno za sveukupni razvoj naše zemlje. Posebno je značajno to što je predsednik Vučić imao priliku da francuskom predsedniku prenese jasnu poruku da albanska strana na KiM nije sprovela nijednu stavku od dosad dogovorenih stvari, ali i da je Srbija posvećena dijalogu, miru i stabilnosti - ocenio je Petrović.

Vlade Radulović o "rafalima" Punokrvni lovac sa stelt karakteristikama foto: Kurir televizija Vojni analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da je značaj nabavke "rafala" za Srbiju ogroman. - "Rafal" važi za jedan od najsposobnijih i najmodernijih aviona u svetu. Iako nije avion pete generacije, poput američkih, ruskih ili kineskih platformi, on je i te kako moćan, za čitavu jednu generaciju napredniji od "miga 29", koji sad imamo u našim snagama. "Rafal" poseduje takozvane stelt karakteristike, ima smanjeni radarski odraz, pre svega zbog određenih materijala i antiradarskih premaza. To je punokrvni višenamenski avion, jer može da vrši dejstvo po ciljevima u vazduhu, po ciljevima na kopnu raketama ili vođenim i nevođenim avio-bombama, a takođe može da vrši dejstva po ciljevima na moru. Sa druge strane, ovaj avion može da vrši segment elektronskog ratovanja, a čak ima sposobnost da obavlja ulogu avio-tankera, odnosno da dopunjuje gorivom druge avione - objašnjava naš sagovornik.

Makron poslao poruku na ćirilici Budućnost koja se sada piše La France est attachée à l’avenir européen de la Serbie, un avenir qui s’écrit dès maintenant. Француска је посвећена европској будућности Србије, будућности која се сада пише. pic.twitter.com/61Aqzv7bAV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2024 Emanuel Makron se posle susreta s Vučićem oglasio na društvenoj mreži Iks i to na ćirilici. - Francuska je posvećena evropskoj budućnosti Srbije, budućnosti koja se sada piše - napisao je Makron na francuskom, ali i srpskom jeziku, koristeći ćirilicu.

Vučić o... Opoziciji: - Sećam se nekih naših ljudi koji su učestvovali u obavljanju državnih poslova, nikada nisu smeli da pisnu na zatvorenim sastancima, a ne na otvorenim konferencijama, posebno ne u inostranstvu. Napadi će biti žešći, jer je sve u nesaglasju s njihovim tvrdnjama. Oni misle da zaslužuju vlast, jer im se vlast sviđa, a ne jer imaju nešto čime bi stvarno kritikovali one koji su ostvarili neuporedivo bolje rezultate. - Mnogo toga ima da bih mogao da se bavim nečijom taštinom i činjenicom da ne mogu da pobede na izborima, nemam snage ni da im odgovaram na uvrede. Hoću da mi sav fokus bude usmeren na sve državne interese. Ekspu: - Velika je zainteresovanost francuskih privrednika koji žele da ulažu u Ekspo. Oni hoće i da grade i zarade novac, što je logično. Ako uzmete njihovog kustosa, onda će vam vidljivost Ekspa biti za 10 odsto veća nego što bi bila inače. Dakle, govorim vam o detaljima. Mi smo već ušli u mnogo detalja vezanih za Ekspo i imamo specijalizovane kompanije s kojima razgovaramo o letećem taksiju i da obezbedimo punu sigurnost, a da budemo svetsko čudo u tom trenutku.

Mali na poslovnom savetu s Francuskom Srbija ostvaruje pozitivne stope rasta foto: Video Plus Ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da Srbija prethodnih godina i sada, uprkos pandemiji koronavirusa i energetskoj krizi, uspeva da ostvaruje pozitivne stope rasta, o čemu svedoči i to što je prošle godine stopa rasta BDP bila 2,5 odsto. On je na sastanku poslovnog saveta Francuska-Srbija tokom posete delegacije Srbije Francuskoj s predsednikom Vučićem na čelu rekao da je plan da Srbija 2027. godine pređe 100 milijardi evra BDP. Istakao je da Srbija, istorijski gledano, ima rekordan broj zaposlenih i da su sve mere koje su preduzimane u poslednjih nekoliko godina, bez obzira na svetsku krizu, dale rezultate. Naglasio je da se Srbija pokazala kao izuzetno atraktivna investiciona destinacija, delom i zbog francuskih kompanija koje učestvuju u tome. Predstavio je program "Srbija 2027" i dodao da naša zemlja želi da pronađe način da nastavi da raste. Podsetio je da je plan da dostignemo prosečnu platu 2027. godine od 1.400 evra.

