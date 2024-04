RASKOL U DELU OPOZICIJE: Đilasu se RASPAO poslanički klub, deo saradnika PROTIV BOJKOTA IZBORA! Evo šta kažu Grbović i Aleksić!

Opozicija okupljena oko Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, po svemu sudeći, počinje da puca po šavovima. Nakon što je stranku napustila jedna od članica Predsedništva SSP, iz zajedničkog poslaničkog kluba otišao je Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića, koji se pritom javno usprotivio ideji o bojkotu predstojećih beogradskih izbora, što je učinio još jedan opozicioni partner - Narodni pokret Srbije i njegov lider Miroslav Aleksić. Analitičare ovo nije iznenadilo i za Kurir su ocenili da je bilo pitanje dana kada će se to dogoditi.

Zaokret

Prema saznanjima Kurira, poslanička grupa SSP-PSG se razdvojila, te će se ubuduće zvati poslanička grupa SSP, a u njoj neće biti poslanika PSG, među kojima su lider Pavle Grbović, Ana Oreg i Vladimir Pajić.

A Grbović je inače juče rekao da je stav PSG da opozicija treba da prisustvuje današnjem nastavku razgovora s predsednicom Skupštine Anom Brnabić.

- Naš stav je da, sve dok postoji i promil šanse, treba se boriti, izaći na novu rundu razgovora sa Anom Brnabić u četvrtak i izaći na izbore u junu - rekao je.

Ocenio je da opozicija po tom pitanju mora da postigne konsenzus i da bi bilo štetno da članice koalicije Srbija protiv nasilja donose parcijalne odluke.

On je kazao i da opozicija oko koalicije SPN "ne treba unapred da odustaje" od učešća na izborima jer je na izborima u Beogradu 17. decembra ostvarila "najbolji opozicioni rezultat proevropskih koalicija od 2012".

Samo dan ranije, Ana Stevanović Đukić, članica Predsedništva SSP, napustila je tu stranku uz konstataciju da su razlozi za tu odluku brojni, te da je ključan razlog "nepovratno razilaženje u vrednostima", kao i činjenica da novu najavu bojkota izbora smatra pogrešnom.

Istovremeno, Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije i narodni poslanik, rekao je za Euronjuz da treba iscrpiti svaku mogućnost za razgovore, kao i da su svi svesni da bojkot nije sjajno rešenje. Takođe je podsetio da je prvobitno opozicija i inicirala razgovore o izbornim uslovima.

Postalo vidljivo

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir kaže da je "očigledno da značajan deo koalicije SPN neće da trpi Đilasov diktat da se po svaku cenu bojkotuju izbori".

- Danas je to samo postalo vidljivo, razlike su postojale i ranije, ali su držane po strani. Opozicija se "olupala" o neuspešne proteste nakon 17. decembra i pogrešnu internacionalizaciju pitanja izbornih uslova, uz to vođeni su prevelikom ambicijom Đilasa i nekog od bliskih saradnika da zauzmu Beograd ponovo. Za takvu ambiciju nemaju pokrića i jedino što preostaje je da se ili dozovu pameti i ispregovaraju šta realno mogu ili da se polako raspadaju na sastavne delove - jasan je Stanković.

Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus", kaže za Kurir da je bilo pitanje momenta kada će doći do razlaza okupljenih opozicionih stranaka.

- Generalno je bilo samo pitanje vremena jer ih ima dosta i logično je da imaju različite stavove i po pitanju eventualnog bojkota beogradskih izbora i drugih stvari. Jednostavno, dosta je stranaka i različitog razmišljanja. Svaka strana ima svoje argumente i pretpostavljam da su svi dobro razmislili, ali da li su i dobro odmerili, videćemo nakon izbora - kazao je Lacmanović.

Ukazao je i da je, za razliku od prethodnog bojkota izbora od strane opozicije pre četiri godine, sada situacija drugačija, imajući u vidu da su preuzeli mandate u republičkom parlamentu.

- Ako i bojkotuju beogradske izbore, oni su sada parlamentarne stranke i ekonomski su obezbeđeni, a neće ostati "mrtvi" jer učestvuju u radu Narodne skupštine. S druge strane, ako je vlast već ispunila ili će ispuniti neke od predloga ODIHR, a opozicija je govorila da im je zamalo izmakla pobeda pod neregularnim uslovima, po njihovoj logici bi sada, kada će uslovi biti bolji, trebalo i bolje da prođu. Ali očito je pitanje da li veruju da će uslovi biti bolji, kao i da li će moći da animiraju svoje birače da izađu i glasaju za njih - konstatovao je Lacmanović.

Tražio razgovore I Lazović za izbore?

Radomir Lazović, jedan od lidera Zeleno-levog fronta, takođe je jedan od onih koji ne odbacuju izbore. On je i ranije govorio da smatra da opozicija treba da ode na razgovore sa Anom Brnabić i razgovara o izbornim uslovima. Poručio je tada i da su oni spremni da učine sve što je do njih "da do izbora dođe".