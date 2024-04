"NAJAVLJUJEM PRODOR TREĆE OPCIJE NA POLITIČKU SCENU" Stručnjaci tvrde: Veštačka inteligencija NA OVAJ NAČIN utiče na glasače?

Nove konsultacije o primeni svih preporuka ODIHR-a, na koje predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pozvala sve poslaničke grupe, počinju danas u 10 časova.

Iako je iz dela opozicije odmah po pozivu Ane Brnabić poručeno da novom sastanku neće prisustvovati, nakon najnovijih događaja u opozicionim redovima i dalje je, samo tri sata pred početak konsultacija, nejasno ko će doći u republički parlament.

Iz pokreta Srbija protiv nasilja čuli su se i drugi stavovi - da treba prisustvovati razgovorima, nakon čega je nastao raskol, pa je iz poslaničkog kluba, koji je činio sa Strankom slobode i pravde Dragana Đilasa, izašao Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića.

Gosti jutarnjeg programa koji su obrazložili ovu temu bili su Marko Bastać, bivši predsednik opštine Stari Grad, Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta i prof.dr Petra Kočovića stručnjak za informacione tehnologije.

Bastać je diskutovao o pukotinama unutar opozicije, pa je započeo sa tim da bi trebalo da bude ujedinjena bez obzira na trzavice.

- Šta god da se dešava, najvažnije za opoziciju je da ostane ujedinjena. Da li su to sitne trzavice ili je deo neke taktike da se dobije više minuta u skupštini, sada je to potpuno nebitno. Smatram da je najvažnije da se, u ovom trenutku, nastave razgovori u skupštini između vlasti i opozicije. Društvo to traži i od vlasti i od opozicije. Opozicija već danas, ali i u narednom periodu, mora da insistira na slobodnim medijima i na pročišćenom biračkom spisku. Dakle, ta dva zahteva su dali, pa bi trebalo do kraja to da insistiraju i da uđu u samu primenu - započeo je Bastać, pa nastavio:

Paraleleno sa tim, opozicija bi trebalo da se sprema i za predstojeće izbore. Ponavljam, samo ujedinjeni mogu napraviti rezultat. Imamo primer vlasti koja se jako brzo ujedinila, mobilisala svoje snage, izlaze na jednoj listi na gradske izbore, a isto to mora opozicija da uradi. Dakle, mora da izađe sa jasnim, konkretnim programom, ne pričamo o visokoj politici, već o lokalnim temama koje zanimaju građane Beograda.

Dimitrijević tvrdi da se očekuje prodor treće opcije, nove grupacije:

- Veoma je važno da se političari i stranke bave problemima građana. Naš glavni grad je i te kako zahtevan, nije lak za održavanje, pa je potrebna takva gradska vlast, koja će biti sposobna da odgovori zahtevima i potrebama grada i građana. I te kako je važno da su upravo beogradski izbori prethodnica promene vlasti ukoliko se u Beogradu desi promena. Mislim da će se opozicija ujediniti, s tim što ću najaviti nešto novo, ovde se očekuje prodor treće opcije, koja će biti drugačije formatirana, nova grupacija, a isto tako veoma odgovorna.

05:09 NAJAVLJUJEM PRODOR TREĆE OPCIJE NA POLITIČKU SCENU Kočović tvrdi: Veštačka inteligencija OVAKO utiče na NEUTRALNE glasače!

Kočović je shodno svojoj struci pričao o povezanosti veštačke inteligencije sa politikom:

- Možda trenutno ne idu, ali kako stvari stoje, ići će. Cela ta priča, ali i odgovor na to pitanje, se pojavila pre nekoliko dana u izveštaju kompanije "Majkrosoft" i oni su identifikovali grupu koja širi softver koji je razvila firma koja je napravila "Tiktok". Oni imaju tajne ispostave u zemljama Azije i u Americi, to brine "Majkrosoft" koji je identifikovao četiri velika izbora. Dakle, ovaj u Tajvanu koji je prošao, potom Južna Koreja, Indija i finale SAD. U tom izveštaju se kaže da su ti izbori, odnosno u predizbornim kampanjama, uticali na glasače, a pogotovo one neutralne, da se priklone nekom političaru. Nije to ništa novo.

Bastać se osvrnuo na važnost razgovora vlasti i opozicije:

- Jako je važno, za sve koji se bave politikom, da shvate da građani od njih očekuju odgovorne poteze. Odgovorno je svakako nastaviti razgovore vlasti i opozicije, a ukoliko bi se prekinuli ti razgovori, mislim da bismo otišli barem dva koraka unazad i da bi sutra neko drugi morao sve ovo iz početka da radi. Najvažnije je i ovo što je opozicija tražila od vlasti, a ukoliko dođe do toga da opozicija odustane od samih pregovora i borbe, vrlo je moguće da u nekom trenutku dođe do situacije da imamo potpuno novu opoziciju. Dakle, građani pomno prate šta se dešava i očekuju odgovorne poteze opozicije.

Kurir.rs

