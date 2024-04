"PONOVO POZIVAM OPOZICIJU NA DIJALOG" Brnabićeva - Nije mi jasno zašto oni neće da izađu na izbore

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da će naredne nedelje još jednom pozvati predstavnike opozicije na dijalog, kako bi zajedno radili na implementaciji ključnih preporuka ODIHR-a.

Ona je rekla da smatra da kao odgovorni političari čitavom narodu duguju jednu drugačiju stranu politike, te da mogu razgovarati o nekim stvarima iako imaju drugačije politike.

- Konsenzus koji mi imamo je potpuno slaganje oko ODIHR preporuka. Ja se toga držim I to je izuzetno važno. Ja ću njih ponovo sledeće nedelje pozvati da radimo na izmenama i dopunama zakona da bi se ispunile ODIHR preporuke. Nastaviću da isnistiram na dijalogu, nastaviću da pozivam jer ne želim da vlast kaže da sprovodimo ODIHR preporuke kako smo mi odlučili, želim da to uradimo zajedno. Politički je to neverovatno ponašanje zrelih ljudi, da ne žele da rade na izbornim uslovima. Kako je moguće da na tome neće da rade? Izbora u Beogradu 2. juna će biti, ja sam kao predsednica parlamenta u skladu sa zakonom i ustavom raspisala izbore. Ako oni budu bojkotovali izbore, oni će bojkotovati izbore koji su sami tražili, jer su izbori drugog juna direktna posledica toga što su oni zahtevali izbore u Beogradu još u septembru. Kako će da objasne svojim biračima da bojkotuju izbore koje su zahtevali? Izborni uslovi su samo malo bolji nego što su bili - rekla je Brnabić.

foto: screenshot Prva tv

Ona je istakla da ju je iznenadio zahtev opozicije koji su izneli na Kolegijumu Narodne skupštine u ponedeljak, jer je to bio prvi put da čuje da je njihov ključni zahtev datum održavanja izbora.

- Bila sam iznenađenja uslovom opozicije, jer oni to do tada nikada nisu spominjali. Sve ostalo su bili ključni uslovi, ali to nikada. Primena ODIHR preporuka - odlično, mi nikada nismo bili protiv toga, već smo želeli da zajedno radimo na tome. Radomir Lazović je rekao 15. marta da je revizija biračkog spiska bila ključni uslov – nikakav problem, možemo to da dogovorimo u narednih 48 sati. On je tada i rekao da je ključni uslov navodni uticaj vlasti na medije. Ja sam rekla da mi ne možemo da utičemo na rad medija, ali da možemo da pozovemo sve medije, i javni servis, i televizije N1 i Nova S, na koje se referiše ODIHR izveštaj, da kao parlamentarci razgovaramo sa svima njima i kažemo šta mi mislimo da nije fer. Oni misle da je javni servis naklonjen vlasti, mi mislimo da je izuzetno naklonjen opoziciji, pa hajde da razgovaramo. I onda je početkom nedelje ispalo da je najvažniji uslov datum. Čitava rasprava se svela na datum - rekla je predsednica skupštine gostujući u jutarnjem programu televizije Prva i dodala da joj najave bojkota opozicije zaista nisu jasne.

- I meni nije jasno zašto oni neće da izađu na izbore. Zaista. Meni nije bilo teško da jutros stavim na papir šta su oni sve tražili do sada. Kako bi građani razumeli, mada sam uverena da građane ovo više ne zanima. Njima je dosta izbora, samo žele da normalno žive, da imaju stabilno okruženje u kojima će raditi, moći nešto da priušte svojim porodicama, da se putevi grade, da plate rastu… Ali da vide ljudi sa čim se mi, kao predstavnici vlasti koji zaista žele da postignu dogovor, iznova i iznova suočavamo. Iz petnih žila se trudim da pokažem narodu da je dogovor moguć. Dakle, tražili su prvo prošle godine tokom leta da nikako ne budu vanredni parlamentarni izbori. Ko je tada bio za izbore, rekli su da je za Aleksandra Vučića. Onda su u septembtu tražili hitno parlamentarne izbore zajedno sa beogradskim izborima. Ko je tada bio protiv izbora, on je po njihovom mišljenju bio za Aleksandra Vučića. Desili su se izbori, oni su rekli da su oni u stvari pobedili I da hoće nove izbore. Mi smo rekli u redu, idemo 28. aprila. Rekli su ne, idemo na jesen. Mi smo rekli da je to nemoguće, pa smo došli do drugog juna, što je najkasniji datum. Ona su rekli da svi izbori moraju bit spojeni tada, što znači I beogradski.i I sada, kada su izbori drugog juna – oni kažu da moraju biti na jesen. Kada ih pitate koji datum je u igri za njih, više ni oni ne znaju koji datum hoće. Tražili su leks specijalis za drugi jun prošle nedelje, sada hoće leks specijalis za izbore na jesen. Ja pitam šta znači taj leks specijalis, za kada se pomeraju izbori? Zašto nisu bili toliko odgovorni da napreve nacrt tog leks specijalisa? Mi svi treba da sedimo i čekamo šta će reći Đilas kada da budu izbori, pa da mi onda prema tome radimo -upitala je Brnabić.

foto: screenshot Prva tv

Izjavila je da je u pauzi između dva sastanka mnogo radila na tome da nešto predloži kao kompromis, jer je bila izričito protiv toga da se nakon dva dana vrati za sto i kaže da nema ništa od dogovora.

- Mi smo imali prvi sastanak u ponedeljak, pa sledeći u sredu. Nisam želela da se vratim u sredu I samo kažem – ne. Mi smo opet dali predlog za kompromis, koji je jako blizak onome što su oni tražili. Dakle, beogradski izbori moraju da bude 2. juna, tu nema pomeranja. Imali su toliko vremena, da se sa nama dogovore oko svega, da odu na konsultacije kod predsednika Aleksandra Vučića I kažu šta je njihov predlog. Oni su svojim delovanjem doveli do toga da je krajnji datum 2. jun. Ja sam u sredu predložila da izbori za sve ostale lokalne samouprave budu istog datuma i da sada, svi zajedno, dogovorimo datum. U međuvremenu svi zajedno radimo na ODIHR preporukama, pravimo komisiju za birački spisak, zovemo medije na sastanak. Oni su rekli – NE. Ja sam im tada rekla da sami sebe vode u ćorsokak, jer ćemo mi kad-tad morati da sednemo za sto i da se dogovorimo - rekla je.

Govoreći o izborima u beogradu, ona je rekla da će to biti jedna široka koalicija koja veruje u sve projekte u prestonici.

- Na izbore idemo u najširoj mogućoj koaliciji. Najširi mogući front, svih onih ljudi koji misle da će se, kao i do sada, pod vođstvom SNS-a Beograd dobro razvijati. Imamo potpuno jasne, ambiciozne, dobro definisane projekte. Izgradnja metroa, Expo za koji treba da se pripremimo, stim da mi to gledamo mnogo šire. Cela Srbija mora biti spremna za Expo. Pripremamo čitav jedan tim, tako da će svi posetioci Expa moći da obiđu čitavu Srbiju. Tu je i BIO4 kampus, nova autobuska stanica, linijski park, Vinča, Ložionica, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda… Ponosna sam što sam član ove političke porodice. Nama su se čak javljali i ljudi na koje nismo računali, što je bilo za nas iznenađenje. O tome će govoriti predsednik Vučić, koji je za to najzaslužniji. Lista će i nositi ime Aleksandar Vučić, mi se time ponosimo, ne stidimo se toga kao pojedine opozicione liste, koje svoje lidere kriju. Hvala mu što je ponovo želeo da nam pozajmi svoje ime. Pokazali smo da lako možemo da razgovaramo sa svima drugima, jer se ovde ne radi o broju mesta već o planu vizije za Beograd - rekla je predsednica parlamenta.

Brnabić je za kraj ponovila apel opoziciji za uspostavljanje dijaloga.

- Ja mislim da dijalog dugujemo svim našim građanima. Ne samo Beograđanima, već čitavom našem naradu... - poručila je Brnabić.

Kurir.rs/Novosti

Bonus video:

03:02 OD OPOZICIJE NISMO ČULI NIJEDAN RAZLOG ZAŠTO ANA BRNABIĆ NE TREBA DA BUDE IZABRANA! Analitičari o iurnoj skupštinskoj raspravi