NARODNA POSLANICA TATJANA MACURA ZA KURIR NAKON TEŠKOG PERIODA: Pričam javno o operaciji dojke da ohrabrim žene da idu na preglede

Narodna poslanica Tatjana Macura prethodnih meseci prošla je kroz težak period. Ona je pre nekoliko nedelja operisala dojku. O zdravstvenim problemima i borbi za zdravlje pristala je da priča za Kurir, a sve s ciljem da ženama poruči da idu na preventivne preglede kako bi na vreme otklonile sve eventualne probleme i spasle svoj život.

Macura kaže da se sada dobro oseća, te da je sve prošlo bolje nego što je očekivala.

- Svoje iskustvo sam podelila javno jer sve češće od žena različitog doba čujem nešto tipa "neću da idem na pregled jer se plašim da će mi naći nešto", "meni to ne može da se desi", "plašim se bola", "još mi je rano, imam tek 35, 39, 45 godina". Želim da ohrabrim žene da odu na preventivne preglede, da ih na jedan neposredan način uputim u to, da im kažem da se ne plaše i da znaju koliko sve može brzo i dobro da se završi ako se problem otkrije na vreme - priča nam Macura.

Početak borbe

Borba narodne poslanice počela je kada je u pazušnoj jami napipala kuglicu.

- Pomislila sam da se ona tu "stvorila" jer sam tih dana imala intenzivnije treninge, da je u pitanju neki problem sa ligamentima ili mišićima, i na taj prvi pregled otišla sam prilično rasterećena. Međutim, ultrazvučni pregled mekih tkiva, koji u ovom slučaju obuhvata i dojke, pokazao je da promene tamo gde sam ih osetila nema, ali se, nažalost, pokazalo da postoji promena u levoj dojci - navodi ona.

Kaže da je odmah upućena na dodatnu dijagnostiku.

- Na osnovu rezultata, odnosno klasifikacije po BI-RADS skali, radiolog je ocenio da je potrebno da posetim onkohirurga radi daljih pregleda. Sledeća je bila magnetna rezonanca, koja je samo potvrdila prethodne nalaze sa ultrazvuka i mamografa i da je potrebna operacija - ističe Macura.

Naša sagovornica navodi i da kako su pregledi potvrđivali da nešto nije kako treba, tako se i strah rađao.

- Imala sam sreću da moj slučaj vodi i da me operiše divna i neposredna doktorka, koja ima mnogo strpljenja, daje konkretne odgovore, čak i na pitanja za koja sam mislila da su glupa. Ona me je uputila u korake koji slede i bila empatična i pružila mi veliku podršku. Sad kad promislim o čitavom iskustvu, mogu reći da sam strah imala od bola i nekih drugih potencijalnih fizičkih manifestacija, ali strah od toga da li sam u sigurnim rukama, nisam imala - navodi Macura.

Važna poruka naše sagovornice

Žene, idite na redovne preglede

Tatjana Macura je prvi ultrazvuk dojki uradila sa 42 godine, a ženama poručuje da vode računa o zdravlju i redovno idu na ginekološke preglede i preglede dojki. - Iako sam išla na redovne ginekološke preglede, nažalost, nijedan lekar me nije uputio da preventivno uradim ultrazvuk dojki. Što me sa ove distance čudi jer sam svakom doktoru dok uzima anamnezu govorila da sam se dva puta porodila carskim rezom i da sam nekoliko puta imala mastitise. Bilo bi dobro da lekari savetuju žene i da se one same za to interesuju da redovne ginekološke preglede obavljaju na godinu dana, da ultrazvučne preglede dojki rade od 30. godine jednom godišnje, a da mamografsko snimanje dojki obavljaju od 40. godine jednom u dve godine ili po potrebi češće, u zavisnosti od strukture samih dojki - istakla je Macura.