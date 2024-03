NIKADA NISAM BILA OPOZICIJA ZDRAVOM RAZUMU: Tatjana Macura, narodna poslanica, o gorućim temama i budućoj poziciji

Iznenađenje je bilo videti Tatjanu Macuru, predsednicu organizacije Mame su zakon i nekadašnju narodnu poslanicu iz redova opozicije u pokretu Dosta je bilo, rame uz rame sa predstavnicima vlasti na bilbordima pred poslednje izbore. Našla se na visokom 22. mestu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", postala je poslanica, a spekuliše se da će biti i ministarka. Oni koji su je nekada nazivali "lažnom opozicijom" nastavljaju da budu zlonamerni nazivajući je "preletačem". Ona kaže da su je za novo političko poglavlje preporučili konkretni rezultati, i to najviše iz perioda kad nije bila politički aktivna, da je spremna da taj niz nastavi, da je ambiciozna i da ne beži od odgovornosti koji bi podrazumevali čak i izvršnu vlast. Tvrdi da bivša vlast sabotira ljude, a za sebe kaže da nikada nije bila "opozicija zdravom razumu".

Bili ste poslanica u Dosta je bilo kao opozicija aktuelnoj vlasti, zatim u Stranci moderne Srbije, a danas ste poslanica na listi vladajuće stranke, mada ne i članica stranke. Da li vam je dugo trebalo da se odlučite i da prihvatite poziv SNS?

- Nakon političkog neuspeha 2020. godine, izašla sam iz politike i posvetila se svom privatnom poslu i angažmanu u okviru organizacije Mame su zakon. Možda i dva meseca pre nego što su se raspisali vanredni parlamentarni izbori, pozvala me je predsednica vlade u tadašnjem mandatu Ana Brnabić, a onda i predsednik države Aleksandar Vučić. Razgovarali smo o tome kako ja vidim razvoj Srbije u pogledu tema kojima se primarno bavim - položaj žena, sprečavanje nasilja u društvu, demografska pitanja... Nakon nekoliko razgovora pitali su me i veoma konkretno da li bih se našla kao nestranačka ličnost na njihovoj listi.

foto: Foto: Privatna arhiva

Koliko vam je trebalo vremena da odgovorite?

- Nekoliko nedelja sam razmišljala i donela sam odluku - da. Od njih sam dobila uveravanje da će se nastaviti proces evropskih integracija, što je meni veoma važno. Svako ko je i ranije pratio moje nastupe u Narodnoj skupštini, zna da sam liberalka okrenuta procesu evropskih integracija i pristupanju Srbije Evropskoj uniji i da su teme i pitanja kojima se bavim visokog prioriteta za integracije. Kockice su se složile.

Da li je u tom razgovoru postavljano pitanje da se učlanite u SNS ili je od samog početka ideja da ostanete nezavisna kandidatkinja, doduše visokopozicionirana na listi, na 22. mestu?

- Nijednog trenutka, nijedne sekunde nismo razgovarali o tome da li ću pristupiti SNS. Niti me je ko pitao, niti sam se po tom pitanju izjašnjavala. I u ovom trenutku sam poslanica kao nestranačka ličnost, a da li će se nešto menjati, to ne mogu da kažem jer jednostavno to nije ni bila tema. Mislim da je to i nevažno... Ne zaboravite da nisam jedina vanstranačka ličnost na listi. To znači da su ljudi u SNS prilično inkluzivni, što je, čini mi se, i bitna razlika između njih i svih drugih stranaka.

foto: Foto: Privatna arhiva

Ali oni koji kritikuju tu vrstu politike kažu "i nije tako inkluzivna, već pravi otklon od svojih članova i, usled nedostatka u svojim redovima, poziva ljude sa strane". Da li ovo treba doživeti kao zlonamernu i neutemeljenu ili objektivnu kritiku?

- Mislim da je to potpuno neprimeren komentar. Kao što nam je poznato, SNS ima 700.000 članova. Sigurna sam da imaju dovoljno kvalitetnih kadrova koji bi mogli da se bave raznim pitanjima, pa i pitanjima kojima se ja bavim. To je jedna lažna dilema koju postavljaju predstavnici opozicionih stranaka, apostrofirajući taj takozvani nedostatak kadrova. Pa čak i kad sam bila na poziciji poslanice opozicije, veoma sam umela da primetim ko dobro radi svoj posao, a ko ne. I ko je kvalitetan kadar, a ko nije. Dakle, pogrešno je misliti da u SNS nema kvalitetnih ljudi, kao što je pogrešno misliti da su svi u opoziciji bespogovorno ispravni i da samo čekaju priliku da pokažu taj kvalitet.

foto: Foto: Privatna arhiva

Ali je pogrešno misliti i da su ovi iz opozicije bespogovorno loši, kao što čujemo iz redova vlasti.

- Tako je. To važi za oba pravca. Ljude treba procenjivati pojedinačno, kroz rezultate.

Građane je iznenadilo kada su se po Beogradu pojavili bilbordi SNS sa vama u prvom planu. Da li vam je imponovalo ili smetalo? Ili nešto treće?

- Moram da priznam da sam ja lično bila ravnodušna, ali sam svesna da mojoj deci, najznačajnijim osobama iz mog bliskog okruženja to nije previše imponovalo. Razlika između mene u ranijem skupštinskom sazivu, kada sam bila poslanica, i sada jeste u tome što su moja deca tada bila mala i nisu bila svesna javnosti kojoj sam bila izložena, a danas su one tinejdžerke i vrlo su svesne svega što se dešava i kako se lako manipuliše ili montira poželjan sadržaj u pluralizmu propagande u kojem živimo. Tako da - da, iznenadilo ih je što sam bila na brojnim bilbordima. S, druge strane i one su svesne da je odluka jedne tako velike političke organizacije da me stavi u prve redove kampanje pokazala da sam prihvaćena i da njihova mama sigurno radi nešto dobro i da to neko vidi. S druge strane, taj akt su zloupotrebljavali opozicioni pripadnici.

foto: Foto: Privatna arhiva

Na koji način su zloupotrebljavali?

- Nije prijatno kada znam da moje ćerke mogu na internetu da pročitaju razne ružne komentare koje ostavlja neko s ciljem da mene diskredituje. Naravno da to smeta.

Rekli ste da su vas zvali i iz opozicije za podršku pred izbore, očigledno da niste pristali, ali da li možete otvorenije da kažete ko vas je zvao i zbog čega ste se samo zahvalili na pozivu?

- Kao i u poslovnom svetu, u kom postoji princip da ako se dogovor ne napravi, o njemu se i ne govori javno, tako je i u ovim političkim pregovorima. Ne želim da nekoga dovodim u neprijatnu situaciju time što bi moje reči mogle da se izvuku iz konteksta, da se drugačije protumače u javnosti... Dogovor nije napravljen i nema razloga da se o razlozima i priča.

Dok ste bili opozicija, imali ste etiketu "lažna opozicija", sada kada ste se priključili vladajućoj koaliciji, isti ti koji su vas kritikovali kažu da ste "politički preletač". Koji bi vaš odgovor bio na te optužbe?

- Ne trudim da bilo kome šta objašnjavam i odgovaram. Mene su kandidovali konkretni rezultati, a rekla-kazala abrovi jednostavno me ne zanimaju. Pre, tokom i posle kampanje nisam nikoga uvredila nijednom rečju, nijednim slovom, to mi je važno. Odolela sam iako sam od političkih protivnika trpela razne uvrede. Nikada nisam bila opozicija zdravom razumu. Umela sam i umem da jasno pohvalim kada se nešto dobro radi i da kudim kada se ne radi kako treba i, ako mogu, ponudim bolje rešenje. I to jasno može da se vidi iz svih mojih nastupa, od ulaska u parlament 2016. godine do danas. Mogu da razumem potrebu onih koji nemaju neke rezultate iza sebe da zadaju udarce ispod pojasa, ali to moja postignuća ne može da ospori, niti takvi komentari mogu da me diskredituju. A trudim se i da me emotivno ne remete, što jeste izazovno... Uvek ponavljam sebi: ako ne radiš ništa, o tebi se neće ništa pričati, ali ako radiš i imaš rezultate, bićeš predmet zakulisnih ogovaranja. Moji rezultati su vrlo opipljivi i srećna sam i ponosna na to što su uticali na stvaran, svakodnevni život žena u Srbiji. To niko ne može da ospori.

foto: Foto: Privatna arhiva

Rekli ste "da bivša vlast sabotira ljude u politici". Je l' ispravan zaključak da ste mislili na ljude s liste Srbija protiv nasilja, s obzirom na to da je u toj grupaciji najviše onih koji su bivša vlast? Kako sabotiraju?

- Nije neka tajna da pojedinci sa liste Srbija protiv nasilja imaju snažan uticaj na deo medija i u njima se vešto kreira narativ protiv pojedinaca koji ne pristaju na pokoravanje. Dobila sam informacije da se to desilo i kad sam ja u pitanju. I to mnogo pre nego što sam se odlučila na kojoj ću listi biti na poslednjim izborima. Tako u praksi bivša vlast sabotira nove ljude, i to su osetili mnogi koji su i danas žrtve tog narativa "prava i lažna opozicija".

U javnosti se spekuliše da ćete iz zakonodavne preći u izvršnu vlast. Govori se da ćete biti ministarka. Da li ste sa donosiocima odluka razgovarali na tu temu?

- I ja čitam naslove u novinama i nagađanja isto kao i ostali. Nemam pravi odgovor u ovom trenutku na pitanje da li je to istina ili ne. Istina je da jesam ambiciozna osoba i da se ne plašim izazova. Bila bih spremna da prihvatim odgovornost. Dobro ću raditi svoj posao u svakom slučaju - posvetiću se svom radu u parlamentu, kao što bih se i posvetila poslu i na nekoj drugoj poziciji u izvršnoj vlasti. U jednoj emisiji sam gostovala sa predstavnikom bivše vlasti, koji je danas u opoziciji, i on je rekao da sebe vidi zauvek kao narodnog poslanika. Ne razumem takvu ambiciju i takav stav vidim kao želju da stalno imate siguran posao sa malo rada, jer ne postoji udobnija pozicija od poslanika, naročito opozicije. Moja ambicija u pogledu političkih aktivnosti jeste da se realizuju ideje koje menjaju život nabolje. Prihvatanje odgovornosti svakako mi nije strano.

foto: Foto: Privatna arhiva

Očigledno vas je taj osećaj za odgovornost doveo do uspeha u organizaciji Mame su zakon, za kratko vreme ste postigli značajne rezultate, zahvaljujući kojima je olakšan život ženama. Šta još treba raditi? Kakvi su vam planovi?

- Pitanje brige o porodici je multisektorsko i nije rezervisano za jedno ministarstvo. Potrebno je otvoriti prostor za dijalog kako bi i druga ministarstva menjala zakone u svojoj nadležnosti, a koji indirektno imaju uticaj na porodice. Na primer, status preduzetnica tokom trudnoće nije izjednačen sa ženama koje imaju ugovor o radu. Šta je problem - na prvi pogled deluje da je za to pitanje nadležno Ministarstvo za brigu o porodici, a u stvari je u nadležnosti Ministarstva zdravlja jer se tiče Zakona o zdravstvenom osiguranju. Dakle, neophodno je da se pozabavimo izmenama tog zakona. Dalje, želela bih da se bavim izmenama Zakona o radu u delu, koji se odnosi na žene koje su angažovane na nesigurnim poslovima, kakvi su privremeni i povremeni poslovi i ugovori o delu. Mi smo već napisali predloge i uputili smo ga ministru za rad u prethodnom mandatu Nikoli Selakoviću. Ministarstvo je dalo svoje mišljenje i taj naš predlog će biti osnova za izmenu tog dela u Zakonu o radu. To pokazuje da su naši predlozi zdravorazumski i da se mogu uklopiti u budžet. Kada je u pitanju nasilje u društvu, naša organizacija se najviše bavi temama nasilja koje se dešava među decom školskog uzrasta. Iskreno se nadam da ćemo da nađemo model i način da promovišemo i podstičemo empatiju, saradnju i solidarnost među decom, da radimo na uspostavljanju vrednosti koje će voditi ka tome da se nasilje smanji. Masovna ubistva koja su se dogodila prošle godine u maju ostavila su snažan trag na živote ne samo nas odraslih već i na našu decu. Podizanje svesti o tome da društvo mora biti nulto tolerantno na nasilje važno je pitanje za sve nas podjednako, za čitavo društvo, sve segmente i profesije.

O Saši Raduloviću Mi više ne razgovaramo, on je privatizovao budžet DJB Da li ste u kontaktu sa kolegama iz Dosta je bilo, prvenstveno sa Sašom Radulovićem? - Mi ne razgovaramo od trenutka kada sam napustila pokret i stojim iza toga da je on najobičniji manipulator koji je naše poverenje izneverio na temi poštovanja transparentnosti. Do dana današnjeg ljudi koji su tada napustili pokret nisu saznali kako se trošio novac koji je stizao iz budžeta za pokret, a koji je praktično uplaćivan na njegov privatni račun, jer tako funkcionišu grupe građana, odakle su preduzetničke radnje sa njim blisko povezane dalje taj novac izvlačile. A o tome kakav je politički zaokret napravio da i ne govorim. On je sa liberalnog, prozapadnog kursa skrenuo na jedan ekstremno nacionalistički narativ. Da završim - nemamo nikakav kontakt i ne verujem da ćemo ga imati i u budućnosti. Sa ostalim članovima organizacije koji su kad i ja napustili pokret sam u kontaktu i veoma lepo sarađujemo, sa pojedincima sam čak i u svakodnevnom kontaktu i nadam se da će to tako trajati dugo.

O predsedniku Vučiću i Ani Brnabić Bili su korektni i veoma potkovani znanjem i podacima Kakvo ste mišljenje kao opozicija imali o predsedniku Aleksandru Vučiću i predsednici parlamenta Ani Brnabić, a kakvo sada kada ste dogovarali saradnju i kada ste na zajedničkoj listi za izbore? - Ranije sam bila, priznajem, dosta ostrašćena. Takva ostrašćenost vam ponekad sužava prostor za dijalog. Tri godine pauze od aktivnog stranačkog angažmana naučile su me da previše emocija u politici nije dobro i da ne daje rezultate. Kontakti sa predsednikom Vučićem i tadašnjom predsednicom vlade gospođom Brnabić bili su rasterećeni u tom smislu. Oni su bili sasvim korektni, iskreno zainteresovani za teme kojima se bavim i o kojima smo razgovarali, potkovani znanjem i podacima. Demografski izazovi, posebno u pogledu krize koju imamo sa smanjenjem broja radno sposobnih građana, veoma su ozbiljni ne samo za Srbiju već i za čitav region. Osetila sam i u dosadašnjem angažmanu da je njima jako stalo da najbolje odgovorimo tom izazovu zajedno. To nisu pitanja na kojima se mogu skupljati instant politički poeni, već su to teme na kojima se mora godinama posvećeno raditi. Poštujem i želju i volju da se pitanja sveobuhvatne brige o porodici postave visoko na listi prioriteta našeg državnog vrha. I što je možda najvažnije - osećam da je poštovanje obostrano.

Kurir.rs