ODALOVIĆ: Savet Evrope sa prijemom Kosova bi završio nečasnu misiju

Predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović kaže da bi Savet Evrope prijemom lažne države Kosovo završio jednu nečasnu misiju. Ističe da amandman koji smo podneli ima za cilj da zaustavi taj, kako kaže, prljavi proces. Lako je nama boriti se kada bi se primenjivalo međunarodno pravo, ali smo svedoci da je to međunarodno pravo zamenila sila, poručuje Odalović.

Na prolećnom zasedanju Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope je i zahtev Prištine za prijem u članstvo. Srpska delegacija je Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope podnela 10 amandmana na tekst preporuke za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope, a jednim od njih traži se odlaganje odluke o zahtevu Prištine za članstvo.

Veljko Odalović kaže da su sva ova dešavanja u Savetu Evrope očigledno orkestrirana u poslednjem trenutku, a sve u funkciji ozbiljnog pritiska na Srbiju.

“Oni koji danas zagovaraju članstvo Kosova u Savetu Evrope su isti oni koji su ovu, uslovno da nazovem, kvazi državu planirali da naprave. Oni žele da ovim zaokruže nešto što je jedna nečasna misija upravo tog dela zapadnog sveta, a ceo scenario od početka raspada Jugoslavije bio je planiran da počne preko Kosova”, navodi Odalović.

Ukazuje da je ovo pokušaj da samoproglašena država postane članica Saveta Evrope.

“Ovde ima jedno prethodno pitanje – da li oni uopšte mogu da budu tamo? Kada bi se poštovalo međunarodno pravo, kada bi se poštovala pravila upravo te Parlamentarne skupštine Saveta Evrope oni ne bi mogli da budu. To što su ih neki priznali je, uslovno da nazovem, bilateralna stvar njih lično, ali nametanje svima ovog modela je veoma opasno”, poručuje Odalović.

Navodi da je ovaj amandman u funkciji prizivanja međunarodne zajednice da se vrati međunarodnom pravu, da se vrati svojim obavezama.

“Savet Evrope bi ovim završio jednu nečasnu misiju, prljavu misiju koju su sproveli i u ovom sazivu Evropskog parlamenta. Očigledno je da je ovo možda neka od poslednjih sednica pred nove izbore i oni bi da zaokruže ono što su do sada radili. Ali, ako se vratimo i podsetimo se šta je sve to njihova obaveza od potpisanog Briselskog sporazuma, koji jednostavno ne postoji i danas ne pominje niko 2013. godinu i Briselski sporazum i obaveze koje su potpisom garantovali upravo predstavnici ove institucije u koju danas žele da samoproglašenu državu uvedu, pa preko svega onoga što se poslednje dve godine dešavalo na prostoru Kosova i Metohije, prvenstveno na severu”, ističe Odalović.

"Amandman ima za cilj da zaustavi ovaj prljavi proces"

Zbog toga, ukazuje, taj amandman je u funkciji vraćanja nazad i da se “zaustavi ceo ovaj prljavi proces”.

“Da se ono što je dogovoreno poštuje po prioritetima kako je to i dogovoreno, da ta Zajednica srpskih opština zaživi, jer samim uspostavljanjem Zajednice srpskih opština mnogi od ovih problema koji su danas vrlo, vrlo, vrlo ozbiljni i zabrinjavajući su nešto što bi se rešilo”, dodaje Odalović.

“Mislim da je jedan častan izlaz i onih koji su pokušali da na mala vrata i na brzinu urade nešto, da sada bar prihvate ovaj naš amandman, da ovo ne ide dalje u proces, da se vratimo onome što bi trebalo da bude obaveza Prištine i Beograda kako smo se dogovorili i da vidimo kako to onda izgleda kada se te obaveze ispune, da vidimo gde se mi tada nalazimo”, naglasio je Odalović.

"Kada bi se zemlje same pitale, mi ne bismo imali problem"

Predsednik Vučić je najavio žestoku borbu protiv rezolucije o Srebrenici i rekao da nam stvari ne idu naruku uoči današnje sednice Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Na pitanje čiju podršku očekuje danas, Odalović kaže da kada bi se same zemlje pitale, mi ne bismo imali problem.

“Ovde je očigledno nešto mnogo veće. Očigledno je da je jedna ozbiljna kampanja koju vode ti iz zapadnih centara i koji vrše strahovite pritiske na zemlje koje su tradicionalno naši prijatelji. To su oni s kojima mi nismo imali otvorenih pitanja, niti bi u ovoj situaciji imali jedan razlog da glasaju drugačije nego da ne podrže tu inicijativu. Ali su ogromni pritisci tih centara i očigledno je da bi ova administracija htela da zabeleži, uslovno da nazovem, neki rezultat koji će biti rezultat koji nas ne vodi nigde”, dodaje Odalović.

Naglašava da i kada je reč o rezoluciji o Srebrenici u Savetu bezbednosti UN mi se pozivamo na međunarodno pravo koje se krši.

“U Savetu bezbednosti pokušaj rezolucije koja bi trebalo da bude omča o vratu i Republici Srpskoj, Srbiji i srpskom narodu, jer to je cilj očigledno da ta satanizacija se i kroz jednu rezoluciju na određen način zaokruži. Ali znate, to vam je kao kada imate onu staru izreku da gluvom šaputati i ćoravom namigivati je džabe – ćorav neće da vidi, a gluv neće da čuje. Ovde je situacija sa Savetom bezbednosti i sa Evropskim parlamentom nažalost u dobroj meri takva. Znači, oni neće da se bave onim zbog čega postoje. Oni krše međunarodno pravo i ne samo na ovim dokumentima prema nama”, kaže Odalović.

"Ovo je časniji trenutak da se sve zaustavi"

Glavni cilj Srbije danas je odlaganje glasanja o preporuci za članstvo Kosova u Savetu Evrope. Ono što sledi, ukoliko se to ne dogodi, jeste Komitet ministara 17. maja i to bi bilo definitivno i zvanično glasanje o prijemu Kosova.

“To je zadnja instanca koja definitivno odluku donosi. Ovo je pretposlednja instanca i ovo je trenutak kada treba to se zastavi. Ovo je časniji trenutak da se ovo zaustavi nego onaj koji će biti na Komitetu ministara. Zato što su tamo politički predstavnici, znači cela priča se svodi da dolaze iz različitih političkih opcija, iz različitih zemalja i čine tu Parlamentarnu skupštinu. I oni, ako bi imali dovoljno razumevanja i sluha, da oni pošalju poruku, to je mnogo veća obaveza posle toga, i ne samo za Komitet ministara, jer on ne bi imao predlog, nego uopšte za međunarodnu zajednicu kako da se ponaša”, navodi Odalović.

Poručuje da “mi danas pričamo o tome da odložimo prijem, jer je to sada trenutno jedino što možemo da uradimo”.

“Lako je nama boriti se kada bi se primenjivalo međunarodno pravo, ali mi smo svedoci toga da to međunarodno pravo koje bi trebalo da bude sve, zamenila je sila. I ovo je sada jedna baš bukvalno primenjena sila – negde se ratuje, negde se radi nešto drugo, ovde je sila pritiska na članice i Ujedinjenih nacija i na Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope da donesu dve odluke koje bi u ovom trenutku bile odluke koje kažnjavaju Srbiju. Zašto? Zato što nije se pridružila sankcijama Rusiji, zato što održava odnose sa Kinom, zato što se zalaže za međunarodno pravo, zato što podržava i održava Republiku Srpsku, jer je to naša obaveza iz Dejtona, zato što brinemo o Srbima u regionu. Je li to nešto što je nedozvoljeno? Ne, to je sve dozvoljeno, ali to ne odgovara nekim centrima i zato je sva ova kampanja koja se u ovom trenutku vodi usmerena upravo na disciplinovanje, odnosno kažnjavanje Srbije", kaže Odalović.

Smatra i da to neće dati rezultat, već će samo pogoršati odnose.

“Još više će poremetiti odnose ne samo u regionu, nego i šire i to je ono što čini mi se potvrđuje obesmišljavanje tih ključnih međunarodnih institucija koje bi trebalo da budu garant i mira i bezbednosti i mnogih stvari. One se obesmišljavaju. Ne shvataju oni koji glasaju sutra ili kada bude glasanje o rezoluciji u Savetu bezbednosti koliko oni obesmišljavaju u tom trenutku Savet bezbednosti, kao što će ovi obesmisliti i Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, jer rade nešto što apsolutno nije utemeljeno ni na čemu”, ističe Odalović.

Poručuje da su to presedani koji će otvoriti Pandorine kutije i kada su u pitanju rezolucije i kada su u pitanju prijemi.

"Pojaviće se druge teritorije koje će sledeći put tražiti na Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope da budu deo, pa da vidimo kako će se onda odnositi ta ista međunarodna zajednica ili kada neko potegne neke druge rezolucije o genocidu”, zaključuje Odalović.