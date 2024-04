U SREBRENICI SE NIJE DESIO GENOCID! Efraim Zurof: Generalna skupština UN ne može da odredi šta je genocid

Najvećih svetskih stručnjaka za Holokaust Efraim Zurof, direktor Centra "Simon Vizental", smatra da se u Srebrenici nije desio genocid.

- Pre svega izvorna definicija reči genocid je pokušaj da se uništi jedan čitav narod. To nije ono što se desilo u Srebrenici, ono što se tamo desilo je ratni zločin. Srpske snage su dozvolile ženama i deci da odu, pušteni su, nije im nauđeno. I pored toga, neki ljudi, koji su ubijeni posle toga, bili su borci - ocenio je on za "N1".

Zurof smatra i da Generalna skupština Ujedinjenih nacija nije telo koje može da odredi šta je genocid.

- To nije telo istoričara, to su ljudi koji zastupaju određene države i države koje se bave politikom i ponekad glasaju ne zbog istine, već zbog politike - konstatovao je on.

Zurof smatra i da se pojam genocid danas bez ikakve sumnje zloupotrebljava u političke svhe.

- Ljudi koji žele da dobiju neku podršku ili finsijska sredstva za neku tragediju koju su preživeli, naravno da žele tu tragediju da predstave kao najgoru moguću. Genocid je jedna od najgorih mogućih tragedija i zbog toga mnogi ljudi pokušavaju da tvrde da su njihovi neprijatelji želeli da počine genocid protivh njih i da su ga počinili. Međutim, to često nije slučaj - rekao je Zurof.

Komentarišući najavu Kosova da će podići tužbu protiv Srbije za genocid i da će biti zahteva za ratnu odštetu, Zurof je istakao da „ne zna ni za kakav genocid koji je počinjen na Kosovu“.

- Oni žele da prikažu situaciju što je gore moguće, a šta je gore od genocida ili Holokausta. Tako da će da tvrde da je izvršen genocid na Kosovu, a da li je istina – nije, nije istina. Oni viču genocid i nadaju se da će dovoljno zemalja da ih podrži, jer se to radi iz političkih razloga, a ne zbog istine - naveo je sagovornik N1.

