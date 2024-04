"OTVORENA JE PANDORINA KUTIJA KADA JE RUSIJA IZBAČENA IZ SAVETA EVROPE!" Marinković tvrdi: Sada se krše sva pravila

Dok u svetu traju sukobi sve većih razmera, borba naše zemlje je poput biblijske scene Davida protiv Golijata. Ponosna, mala zemlja diplomatskim pute boriće se za pravdu.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas glasa o zahtevu Kosova za prijem u tu međunarodnu organizaciju, a kroz dve nedelje na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) naći će se i Rezolucija o genocidu u Srebrenici.

foto: Printscreen/Kosovo online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak da se najdominatnije svetske sile zalažu za rezoluciju o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali da će se Srbija tome suprotstaviti snažnije nego što misle. SAD, Italija, Francuska i Nemačka su među kosponzorima rezolucije o Srebrenici, iste države koje su predlog za raspravu na Sednici SB o agresiji na Saveznu republiku Jugoslaviju, okarakterisale kao “vraćanje 25 godina u prošlost", a onda su nas dan ili dva kasnije vratili 29 godina u prošlost.

Ukoliko danas u 20h Parlamentarna skupština Saveta Evrope podrži predlog za prijem Kosova, bilo bi to prvi put da se odluka o prijemu nove članice ne donosi jednoglasno, kako je to do sada uvek bio slučaj u istoriji Saveta Evrope, najstarije panevropske organizacije, osnovane posle Drugog svetskog rata da nadzire poštovanje ljudskih prava i pravne države.

Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o ovoj temi.

- Koliko vidimo, taj manevarski diplomatski prostor je jako mali. Podsetiću vas da je pre nekoliko nedelja takozvano Kosovo primljeno u parlamentanu skupštinu NATO-a. Takođe, kao jedan subjekt, dakle jedna država koja nije priznata, koja nije članica UN, koja po svim procedurama pravilima ne bi smela da bude primljena u takvu vrstu organizacije. Ali ja ću da vas podsetim i na to da je američki Vilson centar na čelu sa Edvardom Džozefom napravio pre dve godine jedan dokument koji je poslao Bajdenovoj administraciji. Koji je trebao da bude ustvari plan i putokaz za dosezanje onoga što jeste ključni cilj takozvano Kosova i njihovih sponzora u svetu, a to je prijem u sve međunarodne institucije i na kraju prijem i izvršenje pritiska kako bi takozvano Kosovo bilo primljeno u UN. Šta je njihov plan bio u tom dokumentu? Dakle, da se izvrši prvenstveno pritisak na pet zemalja članica EU koje nisu priznale takozvano Kosovo. Da je to uslov svih uslova i da se one slože sa prijemom u organizacije kao što su parlamentarna skupština NATO, a sad koliko vidimo i pitanje prijema takozvano Kosova u Savet Evrope je predmet diskusije i biće predmet glasanja na parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i 16. maja na ministarskoj konferenciji koja donosi tu finalnu odluku - rekao je Marinković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Šta je plan svega toga i šta je cilj svega toga? To je da se Srbija maksimalno izbegne u svim tim aspektima prijema takozvano Kosova u međunarodne organizacije i da se izbegne naravno mogućnost da u određenim institucijama to stopiraju Ruska Federacija i Kina koji su to naravno radili tamo gde su mogli, tamo gde su članovi. Međutim, Pandorina kutija je otvorena onog trenutka kada je Ruska Federacija faktički izbačena iz Saveta Evrope. Onda je otvoren taj prostor da se jednostavno pravila koja postoje decenijama u dokumentima Saveta Evrope odjednom promene, da odjednom nije potreban konsenzus između članica Saveta i Evrope nego dvotrećinska većina i da je naravno na taj način moguće.

08:23 OTVORENA JE PANDORINA KUTIJA KADA JE RUSIJA IZBAČENA IZ SAVETA EVROPE! Marinković tvrdi: Sada se krše sva pravila

- Jedan dan čujete šeficu misije SAD gospođu Grinfild da govori o punoj posvećenosti članica Saveta bezbednosti UN o zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Sa druge strane krše se sva moguća pravila i konvencije i međunarodno pravo kada je u pitanju teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Dakle, ovo se neće zaustaviti na Savetu Evrope, sve će ići naravno dalje i mislim da su patroni takozvano Kosova osetili da je sad taj trenutak kada imate čitav jedan niz neurologičnih tačaka u svetu i sukoba gde jednostavno je fokus sada manji na ovaj problem koji mi imamo ovde po pitanju Kosova i Metohije i oni će pokušati da iskoriste tu situaciju - zaključio je.

