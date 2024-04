ŽIV NE BIH OTIŠAO U GRČKU NA MORE! Darko Glišić ogorčen zbog ponašanja Dore Bakojani: Moja noga tamo više NEĆE KROČITI!

Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS, rezigniran je stavom Dore Bakojani, šefice kluba grčkih poslanika u Savetu Evrope.

On je istakao da je "odluka Saveta Evrope, koja je dala lažnoj državi Kosovo zeleno svetlo za ulazak u tu organizaciju, skandalozna i sramotna."

Glišić je posebno rezigniran stavom grčke predstavnice Dore Bakojani, koja je, kako kaže, pokazala da su nam Grci lažni prijatelji.

- Živ ne bih otišao u Grčku na more! Više moja noga tamo neće kročiti! Daleko im lepa kuća, da je njihovo more jedino na svetu, više me ne bi videlo - poručio je Glišić, a preneli su mediji.

Predsednik Izvršnog odbora SNS je istakao i da je krajnje vreme da se prema svakome postavimo onako kako zaslužuje.

- Prema onima koji su vam lažni prijatelji, da ih tretiramo kao lažne prijatelje. Ko vam je neprijatelj da ga tretiramo kao neprijatelja. Kako nešto što ne postoji može da se primi? Ajde da onda prime i Nedođiju, ili evo da izmislimo neku državu. Oni daju kao obrazloženje, tamo je demokratija, vladavina prava. Kakva bre vladavina prava, pa u vreme aparthejda nije bilo takvog progona jednog naroda kao što je sada slučaj na Kosovu i Metohiji sa Srbima - istakao je Glišić.

Kurir.rs

