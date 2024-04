OVO JE RAZLOG MOGUĆEG PRIJEMA TZV. KOSOVA U SAVET EVROPE! Bivša ambasadorka u OEBS: Uzeti u obzir aktuelni geopolitički trenutak

Pozitivna odluka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o prijemu tzv. Kosova bila je centralna tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji.

O tome zbog čega je Prištini bilo toliko bitno da postane članica Saveta Evropa, ali i o pritiscima iz Brisela, koji će po svemu sudeći sledeće nedelje postati najjači do sada, sa bivšom ambasadorkom Srbije u OEBS-u Brankom Latinović razgovarala je novinarka Kurira Ksenija Stojiljković.

- Ne možemo da kažemo da je to rezultat samo albanskog lobiranja, pre svega Albanije koja je bila vrlo aktivna u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i posebno albanski premijer koji se obratio skupštini. Iskoristio je taj svoj nastup i da pozove poslanike da glasaju za prijem Kosova u Savet Evrope. Ali sigurno je rezultat ovog drugog dela vašeg pitanja, ja mislim da je to i odlučujuće, a to je ovaj geopolitički trenutak u Evropi, u situaciji kada imamo rat na istoku, kada imamo jedno okruženje u Evropi, odnosno Bliski istok i u takvoj situaciji je naravno posebna pažnja na naš region, na region Zapadnog Balkana. To je sigurno jedan njihov pokušaj, odnosno jedna od mera koje preduzimaju za stabilizaciju čitavog regiona i smatra se da to može da se postigne što većim jačanjem tih evropskih integracionih procesa u ovom delu Evrope.

Osvrnula se i na to da li Srbija može da uradi nešto da spreči scenario prijema Kosova u SE.

- Pa to je vrlo ovako komplikovano pitanje. Ovo jeste statutarno mišljenje, statutarna preporuka koju su dali poslanici Parlamentarne skuštine na predlog političkog komiteta zajedno sa pravnim komitetom. Ne možemo da zaboravimo i da imamo vidu da je mišljenje pravnog komiteta, ali to jeste jedan važan segment i to jeste preporuka. Imajući u vidu da bez preporuke Parlamentarne skuštine ne može da se ide na Komitet ministara, onda je ovo jedan važan činilac, jedan ono što se kaže sine qua non, jedan korak bez kojeg se ne može.

