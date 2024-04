PREDSEDNIK VUČIĆ: U obostranom interesu što je komandant Kfora prisustvovao vežbi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas nakon završnice združene taktičke vežbe "Vihor 2024" na Pešteru, da je važno što je po prvi put prisustvovao i komandat Kfora general - major Ozkan Ulutaš, i istakao da sa Kforom imamo korektnu i profesionalnu saradnju i da je to u obostranom interesu.

On je na pitanje koliko je značajno to što je komandat Kfora prisutan u kontekstu odnosa Srbije sa NATO, a i zbog očuvanja bezbednosti srpskog naroda na KiM istakao da je to veoma značajno i u interesu je obe strane.

- Naslušali smo se brojnih laži raznih zapadnih medija. Ja mislim da je veoma važno da je komandant Kfora danas bio ovde. Mi sa njim imamo korektnu i profesionalnu saradnju. Mislim da je to na dnevnom nivou i general (Milan) Mojsilović upravo potvrđuje. Nastavićemo tu vrstu saradnje, to je dobro, to je u interesu obe strane i mislim da nemam šta tome da dodam - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da vojnici Kfora obavljaju profesionalno svoj posao.

- Ovo što rade njihovi političari, to je druga stvar. To je bezobrazluk posebne vrste - rekao je Vučić.

Završetku vežbe danas je prisustvovao komandant Kfora, general- major Ozkan Ulutaš, koji je na "Pešter" došao na poziv načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovica. To je prvi put da jedan komandat Kfora - međunarodnih mirovnih snage pod vođstvom NATO, zasnovanih na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine, prisustvuje prikazu sposobnosti Vojske Srbije.

