"NIŠTA NIJE SLUČAJNO, AMERIKANCI ŠIRE UTICAJ U AFRICI!" Marinković o geopolitičkoj pozadini rezolucije o Srebrenici: CILJ JE JASAN

Šestomesečni izveštaj o radu Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji danas će biti predstavljen na redovnoj sednici Saveta bezbednosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić već juče je imao niz bilateralnih sastanaka u Njujorku, a pored stanja u južnoj pokrajini sa stranim zvaničnicima razgovarao je i o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici, o kojoj bi države trebalo da se izjasne početkom maja.

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić rekao je da Srbija traži da podnosioci i sponzori rezolucije o Srebrenici povuku taj predlog.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i član GO SNS Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma i Bojan Bilbija, urednik političke rubrike “Politike”.

- To što se baš sada prelaže ova rezolucija, što je čudan tajming govori da je to veoma pažljivo pripremano duži vremenski period. Koliko Srbija ima vremena uz sve napore koje ulaže to je pitanje. Naš pravi tim radi maksimalnim intenzitetom, a predsednik će tamo imati desetine sastanaka sa predstavnicma svoih zemalka sa kojima je moguće razgovarati kako bi postigli naš cilj, a to je da se ta rezoluvija povuče iz procedure - rekao je Marinković i dodao:

- Ta rezolucija ne bi uticala ni na pomirenje i ne bi imala nikakav pozitivan efekat na regionalnu stabilnost niti bili šta što bi opredelilo bolji život građana ovog regiona. Biće jako teška borba. Ko malo prati geopolitiku lako će zaključiti da je ovaj potez pomalo perfidan jer je tema osetljiva i za neke države koje su nama prijateljske. Za islamske države. Amerikanci imaju dosta veliki uticaj i u protekllih godinu dana su aktivini na Afričkom kontinentu. Ovo ništa nije slučajno i cilj svega je naravno Republika Srpska i da se naš razvoj zaustavi kako bi oni lakše manipulisali ovim delom Evrope. Njima očigledno ne odgovara da se narodi regiona međusobno dogovaraju o napretku.

Bilbija je govorio o mogućoj ulozi Rusije u proceduri glasanja o rezoluciji:

- Nije ista situacija kao 2015. godine jer je tada Rusija bila u savetu bezbednosti. Tada su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić zvali Putina, zamolili ga da stavi veto i on je to uradio. Sad su promenili ta pravila i o tim pitanjima koja se tiču mira i bezbednosti. Sve su prebacili u generalnu skupštinu.

Saglasio se sa Marinkovićem da je najveća prepreka za Srbiju nedostatak vremena:

- Najveća je bitka oko toga da li ćemo mi imati dovoljno vremena. Pazite, vi treba da se suprotstavite volji jedna Amerika, Nemačke, Velike Britanije koje očigledno stoje iza svega toga. Glasajući protiv vi glasate protiv svih njih. Liju se krokodilske suze nad žrtvama, a zapravo se provociraju mnogo veće napetosti u regionu. Neko kopa po starim ranama i gradi nove sukobe u regionu. To nikome neće doneti koristi, ali mnogo štete će biti naneto odnosima Srba i Bošnjaka.

Vuletić je ocenio da Rusija priželjkuje sukob na Balkanu:

- Nadvija se opasnost nad Balkanom kako želi predsednik Putin pošto im ne ide baš onako kako su zamislili ove dve i po godine te čuvene specijalne operacije tj. agresije na Ukrajinu, pa bi im jako prijao još jedan sukob. Kao što su podstakli Hamas da krene na Izrael, pa zašto da se ne desi i nešto slično na Balkanu. Srbija je ostala poslednji poligion ruske agresivne politike. Ako je ova inicijativa neko seme razdora novo između Bošnjaka i Srba treba li da zaključimo da su ovi govori Dodika i ostalih na nedavno održanom protestu u Republicii Srpskoj pomirljivog karaktera? Ako je to nešto što poziva na mir onda svaka čast, ja mislim da je sve suprotno.

