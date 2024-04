BEOGRAD ISKAZAO JASAN STAV ZA MIRNO REŠAVANJE PROBLEMA! Jeremić o jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti UN o KiM

Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Zoran Jeremić istakao je da je, na jučerašnjoj sednici Saveta bezbednosti UN o KiM, Srbija pokazala jasan stav da je za mirno rešavanje problema, dijalog i kompromis, ističući da nije uspela namera Prištine da vraćanjem u prošlost zaseni poruku zvaničnog Beograda.

Jeremić je napomenu da je veoma važno da Srbija i dalje insistira na aktualizovanju teme Kosova i Metohije na svim nivoima, kako bi sprečila svoje neistomišljenike da zanemare njene interese.

Napominje da je upravo jučerašnja sednica, bez obzira što se radi o uobičajenoj redovnoj sednici, ukazuje na značaj koji Srbija posvećuje i temi, ali i dijalogu između Beograda i Prištine.

- Predstavnici Kosova su pokazali zapravo kako oni na to gledaju, ostali ambasadori koji su učestvovali u debati su iznosili uglavnom poznate stavove koji su se završili na nekom retoričkom principu, da iznesu stavove koje imaju njihove zemlje i time je to bilo završeno. A predstavnici Kosova su pokušali ponovo da naprave nekakav performans sa dovođenjem žena koje su pokušavale da predstave jednu sliku prošlosti - rekao je Jeremić za Kosovo onlajn.

Priština se vraća u prošlost jer to je, ukazuje diplomata, "karta" koju propagandno pokušavaju najbolje da iskoriste.

To je, dodaje, njihov način da dopru do svoje ciljne grupe, zapadnih zemalja, i ostave utisak kako bi dobili podršku.

- Imaju očigledno dobre pi-ar savetnike koji znaju da im kažu šta prolazi u onoj ciljnoj grupi koja njih interesuje kao grupa za podršku, a to su određeni krugovi u određenim zapadnim zemljama. Kod njih očigledno to prolazi. Nisam video reakcije u današnjoj štampi u tim zemljama, ali da se pretpostaviti da bi to bilo uvek stavljeno u prvi plan. Međutim, važno je da taj pokušaj Prištine nije uspeo da zaseni ono šta je bila poruka kod nas - naglasio je Jeremić.

Srbija, poručuje, traži mirno rešenje, dijalog i kompromis i što je pokazano i na jučerašnjoj sednici.

Govor koji je juče iznet ispred srpske strane ukazuje na pravu liniju politike prištinskog premijera Aljbina Kurtija, konstatovao je diplomata, dodajući da Priština ni na koji način nije uspela da naruši ili poremeti poziciju Srbije.

- Vidim da je u govoru izneseno sve ono što je trebalo da ukaže na tu pravu liniju Kurtijeve politke i onih koji ga slede, a oni svoju priču nastavljaju na način na koji smo navikli za koju imaju određenu podršku. Pokazalo se da naša pozicija nije ni poremećena ni narušena time što oni rade - istakao je on.

Poručio je da su sednice pri UN od izuzetnog značaja i da je to prilika da se čuje glas Srbije i onih koji drugačije razmišljaju od pojedinih zapadnih zemalja.

- Upravo je pokušaj sklanjanja Kosova sa teme UN pokušaj eliminacije Srbije kao faktora koji na to može da utiče i zato je jako važno da na što višem nivou i svaki put insistiramo na održavanju sednica. Rezolucija 1244 je obaveza UN. To što se dijalog premestio u EU to je samo jedan od puteva za traženja rešenja, ali to nije znak da to oslobađa UN odgovornosti koju oni imaju i za regon i za mir u svetu - pojašnjava Jeremić.

Na pitanje da li jučerašnja sednica i stavovi u korist Srbije mogu da doprinesu da ZSO bude formorana, Jeremić kaže da svako od ambasadora protokolarno kaže šta ima u ime zemlje koju zastupa, a da se pitanja poput ZSO rešavaju na drugim nivoima.

- Ne verujem da će stavovi nekih zemalja uticati na formiranje ZSO, čuli su oni to sa mnogo višeg nivoa, ali nisu ništa uradili, ali to je već uobičajena vežba. Svako dođe kaže svoje što ima i oni su onda to svoje zadovoljili, a znaju da se rešavanja tog problema završava na drugim na drugim nivoima - zaključio je on.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.

