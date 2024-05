KOLAPS! Opozicija kampanju počela i završava svađama! PET DANA DO IZBORA, A OD PROGRAMA NI "P"

Deo opozicije u Srbiji u kampanju za lokalne izbore, koji će biti održani 2. juna, ušao je praćen razlazom i svađama, a njihovi međusobni sukobi prisutni su i u finišu.

Iako nas od izlaska građana na birališta deli samo pet dana, predstavnici opozicije vreme i dalje troše na međusobne rasprave, dok se od njihovih planova i programa nije čulo ni "p". Ovakvim nedoraslim ponašanjem štete samima sebi, jer takvi potezi, kako ističu sagovornici Kurira, dovode do potpune konfuzije u redovima njihovih birača.

Gledalac Ćuta

Sukobi u opoziciji kulminirali su u nedelju uveče, te je lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta optužio predsednika Novog DSS Miloša Jovanovića da je tokom gostovanja u emisiji "Utisak nedelje" više kritikovao kolege iz opozicije koje izlaze na izbore nego vlast.

Interesantno je da Ćuta nije bio učesnik emisije, već se kao gledalac javio da glasa za utiske, ali i da propita Jovanovića, čija stranka bojkotuje beogradske izbore, ali ne i lokalne.

- Druže Miloše, ti potroši više energije na kritikovanje opozicije i reklamiranje bojkota nego što kritikuješ Vučića. Nije mi jasno kad si rekao da si jedino u Beogradu mogao da ubediš ljude iz svoje stranke da ne izađu na izbore, a druge nisi mogao. Na koliko tačno lokalnih izbora izlaziš? - upitao je, između ostalog, Jovanović. Lider Novog DSS odgovorio je da nema utisak da kritikuje opoziciju.

- To je malo provejavalo i večeras, kao da vi sad očekujete da mi zavežemo jezik kad objašnjavamo svoj stav i da na njega nemamo pravo. Moram da objasnim ljudima stav da beogradski izbori nisu izbori - izjavio je on.

Tenzija je bilo i između dela opozicije okupljene u koaliciji Biram borbu, koja će učestvovati na izborima 2. juna, Radomira Lazovića i Miroslava Aleksića, i, s druge strane, Miloša Jovanovića. Lazović i Aleksić su u pomenutoj emisiji istakli da izborni uslovi nisu gori nego 17. decembra, dok Jovanović smatra da su se mnoge stvari pogoršale od decembarskih izbora.

Fatalno

Predrag Lacmanović, programski direktor agencije "Faktor plus", komentarišući sukobe u opoziciji, istakao je da nigde nije zacrtano da stranke opozicije moraju biti ujedinjene po svim pitanjima.

- Ovo je jedan logičan sled okolnosti posle dužeg perioda zajedničke borbe, shodno tome što se razilaze članovi i stranke opozicije u različitim pristupima. To je deo svakog političkog života ne samo u Srbiji nego i inače. Ko će više profitirati, to ćemo videti nakon izbora. Ko će kako proći, to je jako teško izmeriti, ali ono što se zna jeste da je dobar deo opoziciono orijentisanih birača u konfuziji da li da izađe ili ne. Faktički, kampanja je bila borba između opozicionih stranaka više nego prava kampanja za ono što nude te stranke građanima - naveo je za Kurir i dodao:

- U suštini, to je borba protiv Aleksandra Vučića i ovih koji izlaze i ovih koji ne izlaze. Ali i između njih je opet borba i tu imamo nekoliko frontova. Lacmanović je poručio da će sadašnja vlast ostvariti prilično ubedljivu pobedu na predstojećim izborima.

- Ona opozicija koja je izašla na prethodne izbore slabija je za aktere koji ne učestvuju, ti akteri su imali bojkotašku kampanju. Tako da s te strane teško da mogu da izađu neokrnjeni i da osvoje neki bolji rezultat, isti kao što su imali na prošlim. Definitivno mislim da će sadašnja vlast ostvariti prilično ubedljivu pobedu, to je moja globalna procena, a sada da li će po lokalima biti neki bolji rezultat opozicije, to ćemo videti - zaključio je programski direktor "Faktor plusa".

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković poručio je za Kurir da ih svaka svađa košta.

- A posebno košta svađa pred sopstvenim biračkim telom u nazovikultnoj emisiji kakva je "Utisak nedelje". Utisak decenije je da je opozicija fatalno posvađana i da nema jedinstven stav ni po jednom pitanju, osim ukoliko nije stav beskrajno reprodukovanje mržnje prema Vučiću. To nije dovoljno ne za pobedu, nego za ozbiljan rezultat - istakao je on i zaključio:

- Epilog svađa biće najverovatnije slabiji rezultat i kraj karijere nekih opozicionara.

Glasa se u 89 gradova i opština U Beogradu 14 lista U nedelju, 2. juna, izbori će biti održani u 89 gradova i opština širom Srbije. Kada je o gradovima reč, osim u Beogradu, glasaće se i u Nišu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, Vršcu, Pančevu, Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Požarevcu, Jagodini, Užicu i Čačku. Za učešće na izborima za Skupštinu grada Beograda utvrđeno je 14 lista, koliko i za Skupštinu Novog Sada, a u Nišu ih je 11. Kurir.rs

