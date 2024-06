"NEKO KO NIJE SA BALKANA NAS VRAĆA U PROŠLOST" Premijer Vučević: Moramo direktnije da razgovaramo jedni sa drugima

Srbija nije kolonija, već suverena i nezavisna država koja ima pravo da koristi svoje prirodne resurse da bi bolje živeli njeni građani i da bi se razvijali, izajvio je premijer Miloš Vučević.

Vučević je u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" rekao da mora da prouči preliminarnu studiju kompanije Rio Tinto o uticaju iskopavanja litijuma na životnu sredinu, ali i da podržava korišćenje svih ekonomskih, prirodnih, ljudskih resursa i potencijala koje Srbija ima za dalji razvoj i napredak.

"Verujem u održivi razvoj, verujem da je moguće imati ekonomske prednosti i čuvati ekologiju, odnosno životnu sredinu i ljude. Ja verujem da je to strateška prednost Srbije u rudama i mineralima. Ja verujem da mi moramo da vodimo računa o nacionalnim interesima i interesima našeg naroda, a ne o interesima privatnih kompanija", rekao je Vučević i dodao:

"Ali nisam u sukobu s privatnim kompanijama, nego mislim da treba biti u partnerskim odnosima i da ako neko se bavi rudarenjem, odnosno korišćenjem prirodnih resursa, da to mora da radi po standardima koji su najviše, ne u Srbiji, ne u Evropi, nego u svetu i da to mora da bude pod monitoringom, odnosno praćenjem svih relevantnih institucija, ne samo državnih, nego međunarodnih".

Vučević je dodao da ne treba da žurimo, nego da ozbiljno razgovaramo o tome i sačekamo odgovor stručnjaka.

foto: Printscreen/TV Pink

"Struka treba da nam kaže da li to treba da koristimo i na koji način treba da koristimo? I ne treba se plašimo da koristimo ono što imamo, pošto to isto koriste i druge države. Zašto bi mi sebe kažnjavali? A da ne idem sada dalje u istoriju da kažem da je rudarstvo neotuđivi deo razvoja naše države. Od srednjeg veka do danas. I hajde da budemo pametni i da iskoristimo naše resurse radi naših interese. I ekonomskih, i slobodan sam kažem, i političkih", rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, ne treba da se priča samo o rudniku, već i o fabrici baterija ili o fabrici električnih automobila, jer će to uticati pozitivno na ekonomsku i geopolitičku prednost zemlje.

"Kada vam dođu te kompanije, kada vam se otvori taj lanac, kada vas svi vide da ste vi proizvođač gotovo jedne šestine onoga što Evropi sa EU i sa Ujedinjenim Kraljevstvom, godišnju potrebu u Norveškoj, onda vi imate stratešku i geopolitičku prednost. Tada vi niste neko koga neko hoće da bombarduje i tuče", poručio je Vučević.

"Suština Svesrpskog sabora je sabornost, zajedništvo i politički racionalan i odgovoran odgovor na sve što dolazi"

Premijer je izjavio da je veoma zabrinut zbog dešavanja u regionu, kao i da se, posle donošenja rezolucije o Srebrenici plaši onoga što bi moglo da se dešava od jeseni ili 2025. kada očekuje "rafale inicijativa" da treba da se promeni Dejtonski sporazum.

On je rekao da ne zna šta je to tačno donelo usvajanje rezolucije.

"Nije donela ništa bolje u odnosima. Šta je smisao rezolucije, bojim se da je to ono što nam sledi s jeseni ili 2025., kada ćemo čuti rafale inicijativa da treba da se promeni Dejtonski sporazum. Ja da sam Bošnjak prigrlio bih Srpsku, a to što je karakterišete kao genocidnu tvorevinu šaljete terate je od sebe", rekao je Vučević.

Na pitanje šta je bila suština nedavno održanog Svesrpskog sabora Vučević je rekao da su to sabornost, zajedništvo i odgovor politički racionalan i odgovoran na sve aktuelno i ono što dolazi.

Govoreći o balkanskim narodima on je rekao da nama ne dozvoljavaju da se sami dogovorimo, kao i da veruje da bi bilo dobro kada bi Balkan pripadao balkanskim narodima, ali da uvek postoji neko sa strane ko hoće da nam "pomogne".

"Nas neko ko nije sa Balkana vraća u prošlost i ne dozvoljava nam da pričamo o prošlom i budućem vremenu. Recimo, nije bilo prilike da Srbi i Albanci pričaju, niste imali mogućnost da Bošnjaci, Srbi i Hrvati ostanu sami sa sobom. Nekada međunarodna komponenta jeste garant mira i stabilnosti ali i često doprinosi interesu nekog drugog. Verujem da kada bi direktno ili direktnije pričali lakše bi se postigao dogovor", rekao je Vučević.

Kao primer on je naveo inicijativu "Otvoreni Balkan" za koju je rekao da je dobra ideja koja je bila je izložena napadima i pritiscima.

"Ona je pokazatelj da mogu odnosi da se urede kako treba. Drugo je pitanje zašto svi narodi nisu učestvovali i ko je uticao da se inicijativa limitira", rekao je on.

Na pitanje o usvojenoj Deklaraciji premijer je rekao da je ona poziv našem narodu da bude sabran, da čuvamo mir i slobodu.

"Iznenadila me, negativno, argumentacija ambasade SAD u Sarajevu koja je pokazala nepoznavanje pravnih dokumenata. Unutrašnje pitanje imovine u BiH nije definisano sporazumom o sukcesiji. Dejtonski sporazum je suštinski ustav BiH, bez njega nema mira u BiH. I neki piromani se igraju požara aludirajući da je Balkan bure barura, a oni napunili džepove šibicama. Umesto da se više razumemo i pričamo o investicijama pričamo čija je suza bila glasnija", rekao je on.

foto: Printscreen/RTS

"Spremni smo na dijalog"

Premijer Vučević izjavio je da je Beograd spreman na dijalog sa Prištinom, a da sve drugo vodi u ćorsokak. On je rekao da ne treba da zaboravimo da je Kfor prisutan na Kosovu i Metohiji, kao i da smo okruženi zemljama članicama NATO, ali da ono što treba da radimo jeste da ekonomski osnažujemo Srbe u Pokrajini i pružamo građanski otpor koji je dozvoljen.

"Srbi treba da budu mudri, mi strpljivi i taktički i ne otkrivamo sve karte", rekao je on.

Kako je rekao mir u regionu je ugrožen jer pored retorike pojedinih političara u BiH, postoje konstantni napadi na Srbe na KiM.

"To što (premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin) Kurti radi je igra sa živcima. On pokazuje svoju neodgovornost. Očekujem veće pritiske u vezi rešenja za KiM, ali na nas, ne na Prištinu. Kurti nije kažnjen za svoje poteze i teško mi je da prihvatim da na njega ne mogu da utiču zemlje Kvinte", rekao je Vučević.

Dodao je da se sutra navršava godinu dana od zabrane uvoza srpske robe na KiM, ali da je naš cilj da sačuvamo Srbe na KiM.

"Moramo da pojačamo pritisak na međunarodnu zajednicu, da ne budemo obeshrabreni zbog nedostataka reakcije međunarodne zajednice. Mralo je da se ide na neka rešenja, na rešavanje nekih malih stvari koje olakšavaju život, a ne na to da jedna strana treba da dobije sve duga ništa", rekao je Vučević

Kurir.rs/Euronews