IŠČEKIVANJE! Evropa mora da razmišlja o Lajčakovom nasledniku, očekuje se da to bude neko iz regiona

Miroslav Lajčak, po svemu sudeći, ostaje glavni evropski pregovarač u dijalogu između Beograda i Prištine, barem do januara. Iako je bivši slovenački predsednik i premijer Borut Pahor već bio viđen za njegovog naslednika, Brisel je očigledno procenio da je rizik od dodatnog usporavanja dijaloga manji ukoliko stvari ostanu na istom u delikatnom trenutku konstituisanja novih institucija EU nakon evropskih izbora.

Promena plana

Ostaje da se vidi da li će Pahor biti taj koji će otkloniti zastoj u dijalogu i doneti neku novu formulu u posredovanju između Beograda i Prištine. Odlaganje ili otkazivanje njegovog imenovanja na mesto specijalnog izaslanika EU za dijalog iznenadilo je i samog Pahora, koji je rekao da se nešto očigledno promenilo u Briselu, ali da ne zna razlog zbog čega.

- U martu me je u Brisel pozvao specijalni izaslanik Miroslav Lajčak, koji me je pitao da li bih bio spreman da razmislim o nastavku njegovog rada. Već tada sam bio svestan zamki koje čekaju onoga ko se prihvati ovog zadatka, ali sam odlučio da to uradim. Dobio sam podršku (ključnih aktera slovenačke politike), na čemu sam zahvalan, ali onda se nešto promenilo u Briselu. Ne znam sve razloge zašto. Proces selekcije nije završen u maju, kako je prvobitno rečeno, ali je Savet EU u junu odlučio da Lajčaku produži mandat za pola godine - izjavio je Pahor.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je u produžetku Lajčakovog mandata pozitivno to što je on upoznat s pregovaračkim pozicijama Beograda i Prištine.

- Tu treba tražiti jasnu intenciju EU da se ne usporava sam proces dijaloga već da se što pre pokrene nešto s mrtve tačke kako bi se na minimum svela mogućnost eskalacije sukoba. EU mora da razmišlja i ko će u određenom trenutku naslediti Lajčaka i sigurno da bi za tu poziciju najbolje rešenje bio neko ko je upućen u čitavu situaciju i razume kontekst. Zbog toga me ne bi čudilo da na tu poziciju bude imenovan neko od političara iz susednih država. U takvom hipotetičkom scenariju ne mora nužno da znači da bi to bilo nepovoljno po Srbiju, jer EU ima svoju agendu koju želi da sprovede kad je u pitanju status Kosova, a to obuhvata određene benefite i po srpsko stanovništvo na tom prostoru. Tako da je uloga pregovarača da sprovodi tu politiku EU, a ne da je kreira - objašnjava Perišić.

Prvo da se konstituiše nova administracija Kalasova odlučuje o evropskom pregovaraču O budućem posredniku EU u dijalogu Beograda i Prištine odlučiće naslednik Đuzepa Borelja na mestu šefa evropske diplomatije. Za tu poziciju već je predložena premijerka Estonije Kaja Kalas. Potrebna je i saglasnost Evropskog parlamenta. Nova Evropska komisija trebalo bi da bude formirana na jesen.

Tehnika ili politika

Ni Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da ne očekuje značajne promene ni u slučaju da Lajčak ostane, niti u slučaju da dođe novi posrednik. Kako kaže, ništa se ne menja ni u kontekstu toga što je Lajčak diplomata koji dolazi iz Slovačke, zemlje koja nije priznala Kosovo, a Pahor je političar iz Slovenije, koja priznaje kosovsku nezavisnost:

- Kada se sagleda način na koji je Lajčak vodio pregovore, može se zaključiti da on nije dozvolio da mišljenje njegove zemlje utiče na dijalog. On je bio neko ko je zastupao stav briselske administracije i sprovodio njenu politiku. Iako briselska administracija nije priznala Kosovo, ona je pod uticajem dominantnih zemalja koje su priznale nezavisno Kosovo, pre svega Nemačke i Francuske. Oni oblikuju tu politiku i Lajčak je tu politiku i sprovodio. Kad dođe sledeći posrednik EU, treba očekivati isto. Stavove će, kao i do sada, kreirati zemlje koje imaju najveći uticaj u EU.

Graovac smatra da je produženje mandata Lajčaku potez koji je EU povukla iz tehničkih razloga, a ne političkih:

- Očekuje se konstituisanje institucija EU posle izbora i čini mi se da će tek nakon toga da reše pitanje ko će biti zadužen za dijalog. Mandat Lajčaku je produžen da ne bi bilo praznog hoda i to je poruka takvog poteza. Pitanje novog posrednika još nije rešeno, kao što nije rešeno konstituisano pitanje cele briselske administracije. Videćemo da li će doći novi ili će ostati stari, sve će zavisiti od konstelacije snaga u novoj evropskoj administraciji.

