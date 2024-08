UVEK SA NARODOM Vučić najavio da će 7 dana biti predsednik iz Podrinja: Komunikacija sa ljudima je KLJUČ ZA USPEŠNU DRŽAVU

Četiri sata je predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao s građanima Malog Zvornika protekle nedelje, odgovarao je na sva pitanja u vezi s potencijalnim rudarenjem litijuma, a zabranjenih tema nije bilo. Šef države je tom prilikom rekao i da će u septembru sedam dana provesti u Podrinju i obići svako selo u tom kraju.

- Kao što sam vam obećao, u septembru ću doći da provedem sedam dana u Podrinju i da budem predsednik iz Podrinja i da mi ovde dolaze svi koji dolaze u goste Srbiji - rekao je tada Vučić okupljenim građanima.

Sagovornici Kurira ističu da je komunikacija s narodom ključ za uspešnu državu i navode da se Vučić uvek bavio problemima običnih građana.

Trajno opredeljenje

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije istakao je za Kurir da je Vučić demokratski predsednik, jer, kako je naveo, to znači poštovati narod i volju naroda.

- Činjenica da predsednik Vučić stalno razmišlja da približi obične ljude i svome poslu i načinu kako razmišlja, i da čuje njihove probleme govori o njegovom demokratskom potencijalu i orijentaciji ka zaštiti interesa običnih ljudi - naveo je Miletić.

Dodao je da je to velika stvar.

- Predsednik Vučić, otkako je preuzeo najodgovornije dužnosti, uvek se bavio običnim ljudima. On je svojevremeno imao prijeme građana koji su nezadovoljni, to isto niko nije radio - naveo je Miletić.

Dodao je da je Vučić uvek orijentisan ka prosečnom građaninu.

- Na kraju krajeva, svi reformski procesi na nivou države i Vlade Srbije su orijentisani ka pružanju kvalitetnih usluga i izlaženju u susret potrebama običnog čoveka. To je njegovo trajno opredeljenje. On stalno nalazi novu energiju i nove načine da to što želi da uradi zaista i sprovede na terenu i ovo je jedan od tih primera. Nadam se da će i članovi Vlade na ovaj način razumeti svoju funkciju i da će prosto ispratiti primer predsednika Vučića - poručio je Miletić.

Preduzimljivost i posvećenost

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir je poručio da predsednik Republike Srbije održava državno jedinstvo i bira se direktno i neposredno.

- Samim tim ima najviši oblik legitimiteta u našem izbornom sistemu, što ga čini pravim predstavnikom naroda i on se u skladu s tim i ponaša. Komunikacija s narodom i biračima je ključ za uspešnu i ako možemo reći srećnu državu, jer direktan kontakt omogućava direktne informacije, a poznajući preduzimljivost i posvećenost predsednika, to znači da će biti konkretnih rezultata u vrlo kratkom roku - naveo je on i dodao:

- Ideja primanja svih zvanica u Podrinju je nešto što će biti, uveren sam, dobro prihvaćeno i od stranih gostiju jer će videti neke druge delove Srbije, a na taj način upoznati se i s njenim lepotama.

Podsetimo, predsednik Srbije se u nedelju oglasio na Instagramu osvrnuvši se na prethodnu radnu nedelju.

- Jedna od najčasnijih predsedničkih dužnosti jeste razgovor s narodom - s domaćinima, radnicima, penzionerima, majkama, sa svima onima koji nemaju drugu priliku da kažu šta ih muči, šta je to što im treba i što ih brine - poručio je Vučić i dodao:

- Njihova iskrenost me obavezuje, baš kao što poverenje koje su mi ukazali nosi ogromnu odgovornost. Zato sam i u Malom Zvorniku pažljivo slušao svaku reč ljudi koji su otvoreno govorili o svojim bojaznima i svakodnevnim problemima.

Ispunjeno Vučićevo obećanje Vesić: Počela obnova mosta kod Malog Zvornika Obnova mosta u Karakaju na kojem je, zbog oštećenja, zabranjen saobraćaj kamionima preko pet tona od 8. aprila ove godine, počela je juče ujutru, kako je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao građanima Malog Zvornika, objavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. On je naveo da je vrednost radova na obnovi mosta 560 miliona dinara i da se očekuje da obnova mosta bude završena do kraja ove godine. - Odmah pošto su konstatovana oštećenja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za obnovu mosta, izabralo najpovoljnijeg izvođača i potpisalo ugovor - napisao je ministar na društvenoj mreži Iks.

