OSVEŽENJE Premijer Vučević najavio rekonstrukciju kabineta Analitičari: Logično je zameniti ministre koji ne ispunjavaju zadatke

Da budem potpuno precizan, rekonstrukcija Vlade je izvesna, ali nije vremenski određena, ekskluzivno je najavio tokom gostovanja na TV Kurir premijer Miloš Vučević.

Premijer je istakao da je o tome razgovarao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a sagovornici Kurira poručuju da nije loše da se stalno mere rezultati Vlade i pojedinih ministara i ministarstava.

Premijer Vučević je istakao i da smatra da svi moraju da imaju jedan osećaj odgovornosti.

- A osećaj odgovornosti pre svega znači da niste tu zacementirani u nekom ministarstvu ili u Vladi, nego da imamo neka prolazna vremena na 100, 400, 800, 1.200 ili 1.500 metara, kao u sportu. Gledamo ko kako trči i ko je šta uradio. Počevši prvo od mene, naravno, da ne bude bilo kakve zabune - poručio je on za Kurir.

Zamena logična

Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus", ističe u razgovoru za Kurir da smo navikli na relativno česte rekonstrukcije Vlade i dodaje da bi to mogao biti dobar potez ako se napravi dobra rekonstrukcija.

- Ako neki ministri ne zadovoljavaju i ne ispunjavaju zadate zadatke i norme, logično je da se zamene i da se osveži ta vlada. Koji su kriterijumi da li neko dobro radi ili ne, ja to ne mogu tačno da znam. To može da bude i eventualno nepojavljivanje u dovoljnoj meri možda u medijima, bez neke proaktivnosti, možda neki ministri samo nastavljaju neki kontinuitet rada prethodnog, a ne uvode neke novine, a trebalo bi. Pretpostavljam da su neka ministarstva možda inertna, a to opet zavisi najviše od prvog čoveka ministarstva, mislim da će i na osnovu toga da se određuje ko može biti zamenjen nekim drugim licem - navodi on.

Upitan kada možemo da očekujemo najavljenu rekonstrukciju, Lacmanović ističe:

- Rečeno je da nije određen vremenski rok, tako da to može da ide sve do kraja jeseni. U svakom slučaju, nije loše da se stalno mere rezultati Vlade i pojedinih ministara i ministarstava i da se na osnovu toga određuje da li neko treba da bude ministar ili ne treba.

Izvršni direktor "Faktor plusa", odgovarajući na pitanje ko su ministri koji su trenutno najslabije karike u Vladi, ističe da ne množe da licitira imenima.

- Niti sam u toj poziciji, niti određujem ko je dovoljno uradio ili ne, a to se ne može baš tako golim okom videti. Neko može da bude manje vidljiv u javnosti, a da odlično obavlja svoj posao. Koji su kriterijumi, to zna samo onaj ko upravlja Vladom, a to je u ovom slučaju predsednik Vlade i najviši organi vladajuće partije.

Rokada

Lacmanović otkriva i ko su, prema njegovom mišljenju, ministri čija je pozicija u Vladi sigurna.

- Ivica Dačić, Goran Vesić, Siniša Mali, da ne nabrajam dalje. Možda sam nekog propustio, verovatno jesam, oni mi upadaju u oči kao prilično eksponirani i aktivni - rekao je on i dodao da nije siguran da će se nešto menjati kod koalicionih partnera.

- Sem ako i oni sami ne učestvuju u rekonstrukciji i u nekom svom ministarstvu ne naprave neku rokadu - dodaje on.

Podsetimo, Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u intervjuu za Kurir je poručio da o rekonstrukciji Vlade ne razmišlja.

- To su pitanja za predsednika i premijera, koji će proceniti kako je ko radio. Fokus mog rada su novi putevi, pruge, da svi započeti projekti budu završeni u zadatim rokovima, da planiramo i počinjemo nove projekte. Da saobraćajno povezujemo Srbiju, omogućimo nove investicije i radna mesta, rast plata i penzija, što doprinosi boljem životnom standardu građana. To mi je važno, a ne ministarska fotelja. Nema ništa lepše nego kada pustite u saobraćaj novu deonicu puta ili pruge, novu zgradu aerodroma, brzi voz na srpskoj železnici - rekao je on i dodao:

- Nije na meni da ocenjujem svoj rad, to će učiniti premijer Vučević i stranka na čiji sam predlog izabran u Vladu. Zahvalan sam i SNS i premijeru Vučeviću na ukazanom poverenju posle ovih, kao i nakon prethodnih izbora, i dajem sve od sebe da to poverenje opravdam.

Ministar Đorđe Milićević Letvicu treba podizati naviše foto: Kurir televizija Ministar bez portfelja Đorđe Milićević, govoreći o rekonstrukciji Vlade, istakao je da će odluku o tome doneti predsednik Vlade Srbije. - Uvek sam se zalagao da svako treba da položi odgovornost za ono za šta je preuzeo odgovornost i uvek sam se zalagao za to da letvicu treba podizati naviše u smislu realizacije ciljeva. To je dobro za budućnost građana Srbije i to je dobro za budućnost Srbije - poručio je on gostujući na TV Prva.

