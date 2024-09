No, Lutvija sve negira i tvrdi da je optužnica lažna, te da ni u kakvim spornim događajima nije učestvovao. Na to je pre tri dana, kada je prvi put izveden pred sudiju, ukazala i njegova advokatica Jovana Filipović, ističući da je u to vreme u stanici policije u Prizrenu bio aktivan još jedan policajac s belegom na licu, što je glavni detalj po kome su Lutviju identifikovali kao osumnjičenu osobu.

"On je radio u policiji u Prizrenu i Dragašu, bio je komandir policijske stanice. To jutro kada se desilo to za šta ga optužuju, on uopšte nije izlazio na teren, bio je u kancelariji sve vreme. A sada navodno neki svedoci tvrde da je to on na osnovu mladeža na licu. Pritom, nekoliko ljudi koji su radili s njim se javlja i hoće da svedoči da to nije bio on, da je sve što piše u optužnici laž, ali naši svedoci nisu dozvoljeni, a njihovi navodni svedoci se ne znam ni sam kako i odakle pojavljuju! Znači, on nikakva prava tamo dole nema", kaže Lutvijin bratanac.