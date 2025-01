"Rado i sa najčistijom emocijom se sećam svog detinjstva. Novogodišnji praznici su bili razlog za radost, okupljanje porodice, skromne poklončiće, uživanje u snegu. Pamtiću do kraja života to iščekivanje da mama i tata okite jelku, to je podrazumevalo da svake godine mora da se dokupi neki novi ukras koji je bio razlog više za divljenje. Deda Mraz je, tako sam verovala, dolazio samo kod tate na posao i uvek je znao sta tačno zelim. Naravno, kasnije sam shvatila da taj Deda Mraz živi u našoj kuci zvala sam ga tata, imao je i pomagača, moju mamu", priča nam Snežana.