ŽENSKA DOMINACIJA: Pet dama na najvišim funkcijama u srpskom parlamentu! Evo koje su njihove poruke

Srbija je pre nekoliko godina dobila vladu u kojoj su dominirale žene, a u istom smeru nastavilo se i kad je pre oko dve nedelje za predsednicu Skupštine Srbije izabrana Ana Brnabić. Naime, predsednica parlamenta će u svom radu imati i svesrdnu pomoć četiri potpredsednice, a to su Sandra Božić, Marina Raguš, Snežana Paunović i Elvira Kovač.

Božićeva za Kurir poručuje da Narodna skupština beleži sve veći napredak kada je reč o ravnopravnoj zastupljenosti muškaraca i žena u političkom životu.

Podizanje svesti

foto: Kurir TV

- To je svakako rezultat podizanja svesti u narodu kada je reč o ravnopravnosti, ali i predloga koji su potekli baš iz Narodne skupštine. Podsetiću da je Skupština usvojila izmene kojima obavezuje učesnike izbora da 40 odsto kandidata moraju biti žene. Ostalo je još da radimo na tome da podstaknemo žene da uzmu učešća u političkom životu, te se nadam da ćemo u narednom periodu u tome i uspeti. Ana Brnabić je četvrta žena na čelu parlamenta i verujem da će ostati upamćena kao jedna od najuspešnijih političarki u istoriji Srbije - navela je ona i dodala:

- Ako žene čine više od polovine ovog društva, pripada nam bar podjednako toliko prava, dok smo svakako i više nego spremne da na sebe preuzmemo odgovornost upravljanja državom.

Mudro Odluku da se na čelu parlamenta nađe predsednica i četiri potpredsednice Marina Raguš komentariše kao vrlo mudru.

foto: Nenad Kostić

- To konkretno znači da ćete imati prilike da svedočite predanom i konstruktivnom radu na unapređenju statusa kakav nacionalni parlament zaslužuje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Predsednica Ana Brnabić je odmah po stupanju na ovu vrlo odgovornu dužnost pokazala da namerava da nastavi kontinuitet rada kakav je obeležio njen svaki premijerski mandat. Ona je vredna i posvećena žena koja vrlo inteligentno postavlja ciljeve i spram toga plan aktivnosti. Rečju, ne gubi vreme na besmislice koje imamo prilike da čujemo i vidimo svaki dan na političkoj sceni Srbije - poručuje ona za Kurir i dodaje da nije imala priliku da neposredno sarađuje s Brnabićevom.

- Međutim, ono što mi je bio utisak jeste da je reč o vrlo jakoj mladoj ženi koja je ume da se nosi s vrlo teškim izazovima, kako profesionalno, tako i lično. Svedoci smo, nažalost, kakve uvrede i pokušaje poniženja prolazi samo zato što je deo tima najbližih saradnika predsednika Aleksandra Vučića. Upravo zbog svega toga sigurna sam da ćemo doprineti stvaranju nekih novih narativa i ponašanja koja bi trebalo da postave temelje budućeg, mnogo lepšeg i smislenijeg društva, kakvo naša prelepa Srbija i zaslužuje. Rekla bih da baš, žene imaju taj senzitivitet. I samo one umeju da u nemogućim uslovima stvore novi, lepši i konstruktivniji put. Da smanje tenzije, stvore nove prilike, čak i na mestima gde ih najmanje očekuju. Sve su prilike da će ovaj, četrnaesti po redu, saziv Narodne skupštine biti upamćen po svemu tome - istakla je ona i dodala da veruje u ovaj tim, koji će umeti da da prave odgovore na sve izazove.

Edin Đerlek: Sjajna stvar! Edin Đerlek, potpredsednik Skupštine Srbije, poručio je u razgovoru za Kurir! da smatra da je ženska dominacija u rukovodstvu parlamenta sjajna stvar. foto: Privatna Arhiva - Imati žene koje rukovode Skupštinom koja je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti je veliki iskorak u pogledu zatupljenosti žena u politici, koje su po mom mišljenju naš nedovoljno iskorišćen resurs i koje trebaju biti u mnogo većem broju na rukovodećim pozicijama u državi, mnogi više nego muškarci, jer su dokazano sposobnije za obavljanje kompleksnih i odgovornih poslova - naveo je on.

Dijalog

foto: Zorana Jevtić

Snežana Paunović je istakla za Kurir da veruje da će biti prednost to što je novo rukovodstvo Skupštine žensko.

- Računam na žensku mudrost, suptilnost, pa i praktičnost, a to je siguran put do promene narativa u Skupštini. Neophodan nam je dijalog uprkos razlikama i zaista smatram neophodnim da napokon postanemo svesni da treba iskoreniti svaki vid mržnje. Važno je razgovarati argumentovano i bez opterećenja ličnim animozitetima, konačno, građani su nam ukazali poverenje da, popravljajući zakone, unapredimo kvalitet njihovog života, a sigurna sam da ne žele neozbiljnu i neodgovornu Skupštinu. Verujem u uspešan rad svake od nas i verujem da će biti dostojan institucije na čijem smo čelu - kazala je ona i dodala da je Ana Brnabić kao predsednica Vlade pokazala da uspešno koordinira rad svog tima, te da očekuje da se to nastavi u Skupštini.

foto: Foto: Facebook/C:E:T platform

Elvira Kovač za Kurir navodi da je dobro što ima više žena u politici, ali da ne treba praviti razliku da li su na čelu parlamenta potpredsednice ili potpredsednici.

- Mislim da je značajno da svi mi radimo na tome da vratimo dostojanstvo Skupštini Srbije. Nadam se da će opozicija razmisliti o tome da svoje frustracije iskazuje na drugi način, a ne lupanjem o klupe. Sigurna sam da ću ja i moje koleginice voditi sednice u skladu s poslovnikom - rekla je ona.