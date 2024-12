"Ali kada imate perspektivu koju sam ja imao, da ste odsutni i da se vratite, vidite da je to država koja ima ambiciju", rekao je Hil.

On je izjavio da vidi zemlju u kojoj sve više ljudi može da ispuni svoje lične i nacionalne ambicije time što su u njoj, i smatra da je to ohrabrujuće. Hil je rekao da su neki ljudi po prirodi veoma pesimistični kao da ne žele da se razočaraju, i onda uvek ostanu pesimisti, i dodao da i u privatnom i u javnom životu čovek mora da se upita gde je i kuda ide.

On je ocenio da se pozitivan trend ogleda i u tome što se posle nekoliko godina u Srbiji dva međusobno nezavisna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da u zemlji raste podrška pridruživanju EU.

Smatra da Srbija treba da bude u većoj strukturi koja poštuje suverenitet i različite tačke gledišta, i da to ona može da izvuče iz EU. Pozvao se i na statistiku koja pokazuje da će srpskoj privredi biti bolje u EU. Hil ukazuje da su brojne strane fabrike u Vojvodini znak da ti ljudi osećaju da će Srbija biti članica EU.

"To je prava budućnost za Srbiju i mislim da su Srbi prepoznali da su bolji odnosi sa EU važni. I sada to vide. Vide mnogo energije, neku stvarnu snagu u dopiranju do EU, u pokušaju da objasne gledište Srbije, a razumju gledište EU bez izazivanja sukoba", rekao je Hil.