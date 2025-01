"Oni ne mogu da vam pokažu, ovde je prost narod, podržava nas glumac taj i taj, neki ozbiljan, neki pedofil i to im ne smeta, sve je to urbana elita. Važno je samo da kažu mi smo protiv oni. Tako ne mogu da veruju da neko kao što sam ja, ne osećam mržnju prema njima, osećam prezir prema rimskom patricijatu, koji živi uvek najlepše, uvek su najbogatiji, ali im uvek nešto smeta. Govorimo o tome da ti ljudi traže samo za sebe jer su pohlepni, rukovode se mržnjom i na kraju dolazi kako će da obmanjuju ljude. U toj obmani koriste se trikovima, negiranje rezultata, kriminalizacija onih koji su protiv njih. Oni ma koliko lepo živeli, posetili evropska čuda, uvek su nesrećni jer im nikada nije dovoljno. Oni su ti koji moraju jedini da se pitaju. Treća stvar je dehumanizacija protivnika. Četvrto gde greže je potcenjivanje ljudi. Slušali smo besmislice o Jovanjici tri godine i ućutali se, ali se i nastavlja svakog dana. U svoj ovoj prevari, njihova je namera sledeća, u toj shemi poseban deo je ProGlas, plaćen iz Amerike, Nemačke, sve spolja plaćeno. I za to smo pronašli dovoljno dokaza, preko pojedinih lica... To vam je kao što ste imali per 2000. godine kada su formirali G17 plus", kazao je predsednik i dodao: