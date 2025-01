"Cilj Srbije kada je BDP u pitanju da do 2027. godine, do održavanja EXPO 2027, pređe nivo od 100 milijardi evra", kazao je Mali na Poslovnom forumu.

Dodao je da je Srbija od 2012. do 2017. prošla kroz teške mere fiskalne konsolidacije i kroz teške reforme, nakon čega je krenuoubrzaniji rast i industrijalizacija zemlje.

"Hvala puno vašem ministru spoljnih poslova koji je rekao i potvrdio da će Italija uzeti učešće u EXPO 2027. To je za nas najveći događaj ikada. Srbija će biti domaćin najveće svetske manifestacije 2027. godine. Ali ono što je za nas važno, mi nismo rekli EXPO je tu, organizovaćemo neku izložbu i to je to. Ne. Mi smo definisali program koji se zove Srbija 2027, skok u budućnost, sa dodatnih 18 milijardi evra u šest oblasti koje treba potpuno da promene Srbiju", naglasio je ministar Mali.