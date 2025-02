On je istakao da njegova ostavka i ostavka gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića nisu bili zahtevi studenata, izuzev manje grupe "ekstremista u Novom Sadu".

On je istakao da studenti moraju da konkretizuju ono što tvrde da nije ispunjeno, kao što, kako kaže, vlast konkretizuje ono što su ispunili i navodi taksativno sve dokumente, a tužilaštvo taksativno navodi sve što je uradilo.

"Ako imate političke sankcije za one koje su oni označili kao nasilnike, ako imate da su amnestirani svi oni koji su bili optuženi za vršenje krivičnih dela, po prvi put od kada je Vučić predsednik Republike, od 2017. godina, ima takvo pomilovanje, za one koji su to tražili", rekao je Vučević i naveo i da su studenti tražili da budu amnestirani, odnosno pomilovani.