To sve, kako kaže, trajalo je do jeseni 1998. godine, a onda odjednom "Amerika menja stranu".

Delegacija Srbije potpisala je 9. februara 1999. godine 10 polaznih principa Kontakt grupe, dok je delegacija kosmetskih Albanaca odbila da ih potpiše. Na ministarskom sastanku Kontakt grupe u Rambujeu 20. februara 1999. godine, odlučeno je da se pregovori produže do 23. februara, najkasnije do 15.00 sati tog dana. Kristofer Hil je inače 22. februara doputovao u Beograd, ali je Slobodan Milošević odbio da ga primi.

Član srpske delegacije Ratko Marković ispričao je 20 godina kasnije da su pregovori u Rambujeu bili najobičnija podvala, laž i predstava za spoljni svet izvedena sa trećerazrednim glumcima. On je precizira da se prva krupna laž odnosi na to da je odluka o bombardovanju usledila kao posledica nepotpisivanja sporazuma, druga da su to bili pregovori, a treća da je to bila „diplomatska konferencija“.