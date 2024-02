I DA SMO SVE POTPISALI BOMBARDOVALI BI NAS! Anđelković: Italijanski ministar tražio da se Srbija ne pritiska, a Olbrajt rekla OVO

Na današnji dan pre 24 godina, 6. februara 1999. godine, u francuskom zamku Rambuje kod Pariza, počela je mirovna konferencija o Kosovu kojom je trebalo da se na miran način reši kriza u vezi sa stanjem u južnoj srpskoj pokrajini.

U Rambujeu su bili predstavnici tadašnje vlasti u Srbiji i kosovskih Albanaca, uz prisustvo međunarodnih zvaničnika, ali su se posle 17 dana razišli bez dogovora.

Posle svega usledilo je bombarovanje Savezne Republike Jugoslavije u martu 1999. godine. Kakva je bila ponuda na stolu, da li su pregovori mogli biti završeni da drugačiji način ili je rešenje bilo unapred nametnuto razgovaramo, između ostalog, u nastavku Jutarnjeg programa.

foto: Kurir televizija

- To je zvanično bil mirovna konferencija koja treba da reši krizu, a u stvari to je bila konferencija koja je trebala da legalno otme Kosovo i Metohiju. Kad kažem legalno mislim da tadašnja SRJ, tj. Srbija, prihvati legalno otimanje Kosova i Metohije. Ne istog dana, ali u naredne tri godine. I to je suština cele priče, uz taj dodatak, da bi NATO, ne KFOR, ne ni međunarodne snage, nego baš NATO, bio s pravom raspoređen tamo gde oni žele, po celoj centralnoj Srbiji, ne samo na prostoru Kosova i Metohije - rekao je Anđelković i dodao:

- I evo, 25 godina nakon toga, isti takav papir, da je ponuđena na stolu, to sasvim sigurno niko u Srbiji, a pre svega predsednik Vučić nikada ne bi prihvatio.

Ispričao je kako je Medlin Olbrajt reagovala na predlog italijanskog ministra spoljnih poslova:

- Pritisak na Srbiju bio je ogroman da potpiše to što se nudilo. Italijanski ministar spoljnih poslova je tražio da se predsednik Milutinović ne pritiska, već da mu se dopusti da se vrati u Srbiju i iznese ponuđeni predlog pre organe vlasti svoje države. Pred skupštinu, dakle. Znate šta je tada rekla Olbrajtova? Ko je ovaj ovde, šta priča on?! Eto tako su se sa ponižavanjem odnosili prema Italiji, a možete misliti kakav je odnos bio prema Srbiji.

foto: Kurir televizija

Beriša je konstatovao da bi do bombardovanja SRJ došlo u svako slučaju:

- Ta delegacija je imala slučnu retoriku koju i danas imamo prilikud čujemo. Ibrahim Rugova je tada predstavljao drugu stranu, dok Olbrajtova nije donela odluku da realizuju plan koji imamo i danas. Francuska obaveštajna služba i Medlin Olbrajt koja je bila mentor Tačija. Ko je imao prilike da čuje žive učesnike može da zaključi da smo imali smo potpuno istu situaciju. Važeći ustav republike Srbije tada se kršio u svim segmentima kao i danas. Nije moglo da se izbegne bombardovanje čak i da smo potpisali sve dokumente. Njima je bio cilje da otcepe Kosovo, da lociraju snage na toj teritoriji od čega nisu odustali do danačnjeg dana.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

13:10 KOSOVO JE POSTALO LOGOR ZA SRBE, SAMO ŠTO JOŠ NEMA VEŠALA! Miletić tvrdi: Prvo su ukinuli dinar, a onda sledi kažnjavanje