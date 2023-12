"ZA MENE ON IMA ISTI STATUS KAO ŠMIT U BOSNI" Bratina upozorio na "PRAVU FUNKCIJU KFOR-A na KiM": Naivno mislimo da imamo dogovor

Rok za preregistraciju produžen je za još 15 dana,a prema odluci perištinske vlade,ta promena je usledila kao rezultat brojnih zahteva i, navodno, velikog interesovanja za preregistraciju vozila.

Međutim, da li je to stvarni razlog tj. šta bi mogla biti pozadina takve odluke? - Ovim pitanjem započet je razgovor u studiju Kurir televizije, sa gostima predsedmnikom Matice Albanaca Demom Berišom i profesorom Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Borisom Bratinom.

Beriša podseća da vlade vrše pritisak na "legalne institucije" u Prištine, rekavši da je rok pomeren i da je opasna činjenica posledice koje su pripremljene za Srbe na KiM koji neće registrovati svoja vozila-

- To je još jedan pravni pritisak, otimanje imovine! Sledeći korak vlade Aljbina Kurtija je da će oni koji poseduju lična dokumenta Republike Srbije, to će biti sledeći korak za vršenje pritiska. On želi da svaki kontakt građane srpske nacionalne pripadnosti i one koji poseduju bilo kakav dokument u potpunosti isključiti na "administrativan način" i to praženjenje Kosova i Metohije od Srba i drugih osoba koje ne priznaju samostalnost tzv.Kosova - rekao je Beriša.

Bratina je podsetio na to da je otimanje srpske imovine već počelo, upadima lažnih sveštenika u manastire.

- To nisu "samo" administrativni pritisci. To su pritisci koje teraju ljude. Vidimo da u toj novoj metodologiji imamo razbijanje vrata manastira od "popova" koji su došli iz Albanije. Sada pokušavaju da osnuju neku novu albansku crkvu. Sve dalje će se pojaviti i sledeći put - rekao je Bratina pa upozorio na njegov najveći strah:

- Najviše me plaše najave iz KFOR-a da će doću do povećanja snaga. Mi naivno mislimo da smo se sa njima nešto dogovorili, da će uzeti Srbe na severu u zaštitu. Oni bi trebalo da štite unutrašnju granicu KiM! Kako je Hovenijer rekao "on mirno spava dok je KFOR na KiM" - za mene on ima isti status kao Šmit u Bosni - upozorio je Bratina, a Beriša ga dopunio:

- Imali smo prilike da vidimo da je jedan sveštenik već proteran sa KiM, i onda dođe Hovenijer koji kaže da je za njega Zajednica Srpskih opština već formirana, ali u skladu sa "Ustavom Kosova", i dovode je do nivoa običnog dobrovoljačkog udruženja - rekao je Beriša.

Njemu se čini da ne dajemo dovoljno pažnje događajima i da je sve jasno.

- Sve puštamo, ma nije to ništa, pa vidimo da Kurti odvaja ozbiljan novac za nevladine organizacije i time vidite da imamo ozbiljno podrivanje društvenog sistema, tako i isticanje zastave Albanije na zgradi državne institucije u Preševu! Možemo inicirati krivični postupak za to što radi, jer je i to pritisak na Srbe na prostoru Preševa i Bujanovca - istakao je Beriša.

