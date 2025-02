Advokat Goran Petronijević otkrio je kako u roditeljskim i nastavničkim Viber gupama onih škola koje su i dalje u blokadi teče komunikacija između roditelja koji žele da se njihova deca vrate na nastavu i onih koji to ne dozvoljavaju.

Petronijević je za emisiju Teorija zavere na B92 predstavio slučaj kojem je svedočio, kao roditelj učenika, i član jedne od tih grupa. On kaže da onaj ko se usudi da se suprotstavi načinu razmišljanja grupi roditelja jednog razreda neke od naših škola bude "dočekan na nož"!

"Ja sam bio svedok kada roditelj postavlja pitanje i kaže: "Da li nastavnici obećavaju i da li razmišljaju o tome da li će se preći gradivo za ovu godinu, da li će deca izgubiti godinu?". A odgovor je horski sa druge strane, doduše manjine - samo njih 9 od 30 i nešto kaže ovako "Kako vas nije sramota to da pitate u trenutku kada deca uče najvažniji čas u svom životu?!". To je narativ koji im se nameće od strane nastavnika, i to je jedna vrsta ozbiljne destrukcije koja je nažalost zahvatila naše društvo", ispričao je Petronijević.