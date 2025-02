Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je u glavnom gradu na snazi uspostavljanje jednog novog društvenog poretka i to opstrukcijama i blokadama na ulici, ali da, čak i ako jedan deo vlasti podrži ovaj način ostvarivanja političkih i drugih interesa, on lično, kao i ova gradska uprava u tome neće da učestvuje. Šapić je istakao da neće povući nijedan potez u kome će dati za pravo da bilo ko blokira grad i sprovodi tu vrstu sile, na anarhistički način.

"Stručnjaci iz sekretarijata su ovim projektom pokušali da pokažu ono u šta mi već deset godina verujemo, da će se na ovaj način značajno rasteretiti saobraćaj u centru grada, kao i da će se osloboditi prioritetne trake za javni prevoz kako bi Beograđani iz svih delova grada brže stigli do svog odredišta. Dali su mi informaciju da bi tri linije – 704, 706 i 707, koje idu iz Batajnice i Zemun polja, trebalo da se skrate, a ne da se ukinu", rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, to ne znači da stanovnici ovih naselja ne mogu da idu ka centru grada nego da oni mogu da izađu kod Tržnog centra „Ušće”, presednu na bilo koje drugo vozilo i da produže tih kilometar i nešto da Zelenog venca.

Kako je naglasio, procenjeno je da bi se smanjivanjem broja linija u centru grada postiglo da Brankov most bude prohodniji i da građani brže stignu do krajnje destinacije, Zelenog venca.

Međutim, u roku od nekoliko sati Sekretarijatu za javni prevoz stigle su pretnje da će biti blokiran Pupinov most. Takođe, odmah je objavljeno i saopštenje predsednika opštine Zemun Gavrila Kovačevića da se protivi odluci Sekretarijata za javni prevoz.

Osvrćući se na aktuelnu političku situaciju Šapić je rekao da se, pod plaštom tragedije u Novom Sadu i opravdanih zahteva studenata da se dođe do istine o tragediji, dešava proces urušavanja ustavno-pravnog poretka i postavljanje „novog poretka ulice” koji se danas manifestuje u blokadama.

"Mislite li da protesti ne koštaju? Svaki dan odvaja se najmanje milion dolara, onaj ko upravlja time to plaća" Stručnjaci analizirali situaciji u Srbiji

Politika "Mislite li da protesti ne koštaju? Svaki dan odvaja se najmanje milion dolara, onaj ko upravlja time to plaća" Stručnjaci analizirali situaciji u Srbiji

On je naglasio da danas postoje naselja čija vozila idu do centra grada, to su Batajnica, Zemun polje, Nova Galenika, Pinosava, Beli potok, Kotež, Borča i Ledine.