I ne, ovo nije bajka, ovo je ono što se zove nebeska pravda, na kojoj počiva ovaj svet. Uostalom, upravo zahvaljući načelu ovakve pravde, postoji i zemlja Srbija, ima li među nama nekog ko nije zapevao: „Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala“, i njen nastavak? Vazda su nam se rugali da smo svinjari i divljaci, lupali nam čvrge i Franja Josif, i Hitler, i Staljin, pa šta je bilo? „Uz‘o pušku, dig‘o gajku, pa mu skres‘o švapsku majku!“ I to je to…



Grupe „građana“ (nisu to građani!), studenata (nisu to kolega!) i đaka (šta li to uče?) došli su čak u Pionirski park da se sa njima fizički obračunaju. Zašto? Zato što žele da uče!

Nove zvezde „građanske Srbije“ koje su na internetu stekle popularnost ismevanjem siromašnih i nesrećnih, došli su među njihove šatore da ih provociraju. Zašto? Zato što su ti mladi ljudi odbili da se stave u službu opozicionih partija. To im je jedini greh!