"Jedna grupa medija je po neverovatno brzom postupku, kada je čovek uhapšen, kada je priznao jedno delo, jedna grupa medija je ekspresnom brzinom prenela da smo Vučić i ja slagali, da bi posle toga neverovatnom brzinom sa portala 'Danas' i 'Direktno', to preuzeli portali u Hrvatskoj, Prištini i to se zavrtelo u celom regionu. To vam je obrazac kako sve funkcioniše i kako to rade mediji koji nisu registrovani, ne plaćaju porez u Srbiji, a uz pomoć regionalne mreže", ukazao je on.