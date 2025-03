Slušaj vest

Da li je Jovo Bakić stalno zaposlen u Junajted medija?

Pre devet dana dao je veliki intervju Šolakovim nedeljniku Radar (zapravo, dugačak, nema tu ni v od veličine), u današnjem vikend izdanju Nove opet „veliki intervju“, koji integralno prenosi portal N1, a citati se prenose u informativnim emisijama i ispisuju na kajronima koji klize po dnu ekrana.

Čovek koji sudi o našoj političkoj situaciji a nijedna stranka ga nije htela, najduže što je u nekoj ostao bilo je dva meseca… takav čovek dobija prostor u Šolakovim medijima ko da je izmislio lek za ćelavost!

Razlog je prost: tamo gde ostali ne bi poturili ni nogu, Jovo Bakić ide glavom! Za razliku od ozbiljnijih od njega opozicionara koji, znajući da batina ima dva kraja, ne prete glasno svojim neistomišljenicima da će ih baciti u Savu kad ih sretnu, Bakić zvani Hrabriša samo o tome lupeta, kao pijana budala na gajbi pred zadružnom prodavnicom koja će pokazati selu ko je on i šta je, a kad ga, iz zajebancije pitaju kad će to da bude, on podigne kažiprst, ukrsti očima i kaže: „Šššš, to je taj… tajna“.

Jovo Bakić je profesor Beogradskog univerziteta(!). Nekada su ljudi sa takvim zvanjem u govorima citirali Platona i Ovidija, a Bakić – to je mera njegovog znanja, indikator njegovog unutrašnjeg života - „Beogradski sindikat“. Pozajmio je naslov njihove pesme „Govedina“ za aktuelnu vlast i zaljubljen u svoju duhovitost, počeo svoju dosetku da koristi u svakoj prilici.

"Trinaestogodišnja govedina je skuvana, ali je još uvek žilava i tvrda, mora da se dinsta."

Svaki kafanski kozer, i najneobrazovaniji gost pijačnog bifea zna da kad priča vic, ne sme da zamotava i dodatno kiti svoju priču, već da slušaoca treba dovesti do poente sigurnim i pravim putem. Bakić, osim za politiku ni za to nema dara. Njemu je neko rekao da mu je „govedina“ dobar štos, i on je sad ne pušta iz zuba.

Čovek jedne ideje – nasilnog rušenja vlasti, on nije u stanju da iznedri više od jedne metafore.

„I ona će se dinstati. To mu (A. Vučiću – prim. Kurira) treba odmah reći. Ovo nije kraj. Ovo je početak. Početak dinstanja. Dakle, dosad je kuvano, a sad se dinsta. Malo ulja, malo vode. I to će tako biti“, poručio je Bakić tokom jednog od gostovanja na Šolakovoj N1 nakon protesta 15. marta.

I ovo je pametno, duhovito, oštro, satirično? „Malo ulja, malo vode!“

Kad već govrimo jezikom recepata, preporučujemo mu onaj za pripremu mozga: „Mozak odmah po dolasku kući stavite u sud s hladnom vodom.“ Može i pod tuš.

Jovo Bakić je krvožedan čovek, on najavljuje da će jednom („šššš.. to je tajna!“) političke neistomišljenike juriti ulicama. Nikad, doduše, ne završi opis tog događaja i ne kaže šta će da im radi kad ih stigne. Uobičajene opcije u građanskim ratovima su batine ili silovanje. U svakom slučaju, Bakić kaže da će njegovi protivnici između toga što će on da im radi i skoka u hladnu Savu i Dunav (valjda će to da bude na Ušću) birati ovo drugo. Ćovek bi rekao da naš Hrabriša jede samo živo meso, ali ne, on dinsta pa dinsta, i ta mu dosetka služi za plasiranje pretnji:

„Matora i žilava govedina treba da se dinsta sve dok se ne raspadne. Nezahvalno je u ovom trenutku precizirati koliko će proces trajati, ali bi tokom ove godine – što pre to bolje, pa povremeno treba podizati temperaturu – trebalo da se okonča.“

O tome kako se hvali da ima uticaja na neke studente, što bi objasnilo kako on zamišlja povremeno „dizanje temperature“, na drugom ćemo mestu. Ovde ćemo, ostajući na terenu koji je Bakiću poznat, u kuhinji, dakle, konstatovati da je tačno da prema loncu ide i poklopac. U jednom od komentara na portalu Šolakove Nove, jedan je njihov čitalac, napisao: „Jovo i Šarović ih dinstaju verbalno, a na nama ostalima je da fizički prodrmamo taj lonac kada govedina smekša.“

Šarović je Nemanja, nova zvezda srpske opozicije, čovek koji je 2018. organizovao skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima (selo u Sremu koje su isti ti radikali ‘91. etnički očistili od Hrvata. Publika je ocenila da se s Bakićem slaže kao mirođija uz grašak. Ortaci, pajtosi, saborci...

A sve što skuvaju je bljutavo.